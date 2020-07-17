نائب محافظ السويس: دراسة احتياجات القطاع الريفي لرصف وإنارة الشوارع

قام الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ اليوم الجمعة، بجولة تفقدية بالقطاع الريفي بحي الجناين رافقه خلالها رئيس حي الجناين عالية فريد مدير عام الطرق ووجدي السيد وممثل الشعبة الهندسية، وذلك للوقوف علي الطبيعة لاحتياج القطاع الريفي لبعض الخدمات والمرافق العامة التي تخدم أبناء الجناين تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظة السويس بمتابعة الخدمات والمرافق التى تقدم للمواطنين.





وبدأ نائب محافظ السويس الجولة بتفقد عدد من الشوارع والطرق بنطاق منطقة ابوعثمان وسكة الزراعى والبطراوى وقرية عامر وجنيفة وكبريت المفارق والبحارة.





وأكد نائب المحافظ علي مدير الطرق وحي الجناين سرعة عمل دراسة احتياجات القطاع الريفي لرصف وإنارة عدد من الشوارع تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لتدعيم القطاع الريفى بالخدمات والمرافق العامة خلال الخطة الاستثمارية الحالية التي بدأت منذ أيام.



