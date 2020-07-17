AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب محافظ السويس: دراسة احتياجات القطاع الريفي لرصف وإنارة الشوارع

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:54 م
نائب محافظ السويس
نائب محافظ السويس : دراسة احتياجات القطاع الريفي
Advertisements
حسن غنيمة
قام الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ اليوم الجمعة، بجولة تفقدية بالقطاع الريفي بحي الجناين رافقه خلالها رئيس حي الجناين عالية فريد مدير عام الطرق ووجدي السيد وممثل الشعبة الهندسية، وذلك للوقوف علي الطبيعة لاحتياج القطاع الريفي لبعض الخدمات والمرافق العامة التي تخدم أبناء الجناين  تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظة السويس بمتابعة الخدمات والمرافق التى تقدم للمواطنين.

وبدأ نائب محافظ السويس  الجولة بتفقد عدد من الشوارع والطرق بنطاق منطقة ابوعثمان وسكة الزراعى والبطراوى وقرية عامر وجنيفة وكبريت المفارق والبحارة.

وأكد نائب المحافظ علي مدير الطرق وحي الجناين سرعة عمل دراسة احتياجات القطاع الريفي لرصف وإنارة عدد من الشوارع تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لتدعيم القطاع الريفى بالخدمات والمرافق العامة خلال الخطة الاستثمارية الحالية التي بدأت منذ أيام.

رافق نائب المحافظ في جولته كل من ممدوح عاشور مساعد رئيس الحي ومهندسي مديرية الطرق والنقل والادارات الهندسية والتنظيم وإدارة المشروعات والإشغالات والمتابعة الميدانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيقاف تراخيص البناء وإزالة التعديات والأسواق العشوائية في السويس

2020 عام تطوير الطرق والمرافق وتجميل السويس.. 320 مليون جنيه لمد المناطق المحرومة من الصرف ورفع كفاءة الخطوط القديمة بالأحياء

لربطها بطريق السويس القاهرة.. المحافظ: طرق جديدة لخدمة المدن السكنية بمنطقتي عتاقة وفيصل

ترشيحاتنا

تناول حبة الغلال.. انتحار مدير الجمعية الزراعية بأبيج كفرالزيات لاتهامه بإهدار واختلاس المال العام

حالة غريبة.. ولادة طفل بأربعة أقدام في العراق

وزارة الصحة تنصح به.. طريقة عمل عصير البطيخ بالليمون الأمثل للمناعة

والده يصارع الموت بالعناية المركزة.. تهور شاب يتسبب في إصابة عائلته بالكامل بـ كورونا

جسده مقطع في أكياس بلاستيك.. تحديد المتهم الأول في قتل مليونير مسلم شهير داخل شقته.. فيديو وصور

كوتينيو يتوسل لإدارة ليفربول من أجل العودة لصفوف الفريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاكيت تاني مرة.. بوجبا يستمع إلى القرآن في سيارته الفارهة.. صور

حالة نادرة .. كورونا يصيب مريضا بالشلل بسبب مهاجمة الأعصاب

والده يصارع الموت بالعناية المركزة.. تهور شاب يتسبب في إصابة عائلته بالكامل بـ كورونا