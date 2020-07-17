استمرار قطار الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظات.. ارتفاع عدد المتقدمين فى القليوبية إلى 56 وسيدة واحدة بالمنيا

ارتفاع عدد مرشحي الشيوخ فى القليوبية إلى 56 متقدما

36 مرشحا إجمالي المتقدمين لانتخابات الشيوخ بالدقهلية

19 مرشحا تقدموا بأوراقهم لانتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا

23 مرشحا لانتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط

أغلقت اليوم في الخامسة مساء المحاكم المختلفة بالمحافظات ، معلنة انتهاء اليوم السابع لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.

فيما واصلت اللجان الطبية المشكلة للكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ بمستشفيات بنها التعليمي، وناصر العام بشبرا الخيمة وطوخ المركزي والقناطر الخيرية بالقليوبية استقبال المتقدمين للترشح لمجلس الشيوخ وتوقيع الكشف الطبي عليهم وإجراء الفحوصات وتحاليل المخدرات المطلوبة منهم.

وكانت اللجنة برئاسة المستشار خالد بيصار مساعد رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، قد تلقت أوراق 51 مرشحا حتى أمس بينهم عددا من المرشحين المستقلين ومرشحي ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن على المقاعد الـ 6 الفردية للمحافظة.

المرشحون الجدد هم وفاء سمير عبد العال نعيم سنديون قليوب حاصلة على دكتوراة في علم الاجتماع ومحمد وجية زكي الجابري من سرياقوس الخانكة محامي وأحمد عبد الفتاح عبد العزير كفرفرسيس بنها محام وأحمد سيد محمد أحمد سعد الفرنواني شبرا الخيمة محاسب ونزيه مكاوي محمد يوسف شبرا شهاب محام.

على المقاعد الفردية إلى 56 مرشحا مع غلق باب الترشيح، بعد تقدم 5 مرشحين مستقلين بينهم سيدة ليرتفع عدد السيدات المتقدمات منذ فتح باب الترشح إلى 9 مرشحين.

تقدم اليوم الجمعة، للجنة ٣ مرشحين جدد منهم اثنين عن حزب حماة الوطن ومرشح مستقل.









وارتفع العدد الى ٣٦ مرشحا منذ فتح باب التقدم وتستمر اللجنه فى تلقى طلبات الترشح حتى غدا السبت الموافق ١٨ يوليو الحالى.









وكانت اللجنة قد تلقت فى اليوم الأول ١٨ مرشحا، بينهم ١١ مستقلا، و٦ عن حزب مستقبل وطن، ومرشح عن حزب المؤتمر وفي اليوم الثاني، استقبلت مرشحان مستقلان، ومثلهما في الثالث.









وفى اليوم الرابع لم تستقبل احد فيما استقبلت فى اليوم الخامس ٤ مرشحين جدد بينهم مرشح عن حزب المؤتمر و٣ مرشحين عن حزب الوفد فيما استقبلت اليوم السادس ٧ مرشحين مستقلين واليوم الجمعه اليوم السابع ٣ مرشحين منهم ٢ عن حزب حماة الوطن و مرشح مستقل ليرتفع العدد الى ٣٦ مرشحا للتنافس على ٦ مقاعد فردية، خصصها "الشيوخ" للمحافظة.









كما شهدت محكمة المنيا الابتدائية تلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ حيث تلقت أوراق ١٩ مرشحا منذ فتح الباب حتى الآن بينهم سيدة .



