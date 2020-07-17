استمرار قطار الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظات.. ارتفاع عدد المتقدمين فى القليوبية إلى 56 وسيدة واحدة بالمنيا

ارتفاع عدد مرشحي الشيوخ فى القليوبية إلى 56 متقدما
36 مرشحا إجمالي المتقدمين لانتخابات الشيوخ بالدقهلية
19 مرشحا تقدموا بأوراقهم لانتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا
23 مرشحا لانتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط
أغلقت اليوم في الخامسة مساء المحاكم المختلفة بالمحافظات ، معلنة انتهاء اليوم السابع لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.
ففي القليوبية ارتفع عدد مرشحي مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية إلى 56 مرشحا مع غلق باب الترشيح، بعد تقدم 5 مرشحين مستقلين بينهم سيدة ليرتفع عدد السيدات المتقدمات منذ فتح باب الترشح إلى 9 مرشحين.
المرشحون الجدد هم وفاء سمير عبد العال نعيم سنديون قليوب حاصلة على دكتوراة في علم الاجتماع ومحمد وجية زكي الجابري من سرياقوس الخانكة محامي وأحمد عبد الفتاح عبد العزير كفرفرسيس بنها محام وأحمد سيد محمد أحمد سعد الفرنواني شبرا الخيمة محاسب ونزيه مكاوي محمد يوسف شبرا شهاب محام.
وكانت اللجنة برئاسة المستشار خالد بيصار مساعد رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، قد تلقت أوراق 51 مرشحا حتى أمس بينهم عددا من المرشحين المستقلين ومرشحي ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن على المقاعد الـ 6 الفردية للمحافظة.
فيما واصلت اللجان الطبية المشكلة للكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ بمستشفيات بنها التعليمي، وناصر العام بشبرا الخيمة وطوخ المركزي والقناطر الخيرية بالقليوبية استقبال المتقدمين للترشح لمجلس الشيوخ وتوقيع الكشف الطبي عليهم وإجراء الفحوصات وتحاليل المخدرات المطلوبة منهم.
وشهدت اللجنة إجراءات أمنية مشددة بإشراف العميد وائل نبيل رئيس مباحث المحكمة حيث تم وضع حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول والخروج.
كما ألزمت اللجنة العامة المرشحين بارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي محافظة الدقهلية تقدم اليوم الجمعة، للجنة ٣ مرشحين جدد منهم اثنين عن حزب حماة الوطن ومرشح مستقل.
وارتفع العدد الى ٣٦ مرشحا منذ فتح باب التقدم وتستمر اللجنه فى تلقى طلبات الترشح حتى غدا السبت الموافق ١٨ يوليو الحالى.
وكانت اللجنة قد تلقت فى اليوم الأول ١٨ مرشحا، بينهم ١١ مستقلا، و٦ عن حزب مستقبل وطن، ومرشح عن حزب المؤتمر وفي اليوم الثاني، استقبلت مرشحان مستقلان، ومثلهما في الثالث.
وفى اليوم الرابع لم تستقبل احد فيما استقبلت فى اليوم الخامس ٤ مرشحين جدد بينهم مرشح عن حزب المؤتمر و٣ مرشحين عن حزب الوفد فيما استقبلت اليوم السادس ٧ مرشحين مستقلين واليوم الجمعه اليوم السابع ٣ مرشحين منهم ٢ عن حزب حماة الوطن و مرشح مستقل ليرتفع العدد الى ٣٦ مرشحا للتنافس على ٦ مقاعد فردية، خصصها "الشيوخ" للمحافظة.
كما شهدت محكمة المنيا الابتدائية تلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ حيث تلقت أوراق ١٩ مرشحا منذ فتح الباب حتى الآن بينهم سيدة .
واستقبلت اللجنة اليوم الجمعة، مرشحا واحدا فقط، هو معلم أزهري، كما تقدمت سيدة تدعى أسماء صابر محمد، مقيمة بقرية البرجاية بمركز المنيا بأوراق ترشحها، لتكون أول سيدة بالمحافظة تقدم أوراق ترشحها أمام اللجنة.
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أجرى 23 من راغبي الترشح الكشف الطبي المقرر، والذي جرى الإعلان عنه من قبل الهيئة الوطنية اللجنة المرشحين المحتملين، وسط إجراءات احترازية مشددة، من خلال تخصيص مقاعد بالمسافات الآمنة والالتزام بارتداء الكمامات، وأعمال التعقيم والتطهير.
يذكر أن أسماء صابر هي أول سيدة تتقدم باوراقها للترشح لمجلس الشيوخ وبنت الشيخ صابر على شيخ مشايخ البرجاية.
وفي سياق متصل تعد الدكتورة رشا مهدي هي السيدة الوحيدة بالمنيا التي رشحت على قائمة مستقبل وطن .
ومن المنيا الى أسيوط حيث وصل عدد المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ حتى نهاية اليوم الجمعة، إلى 23 مرشحا تقدموا بأوراقهم إلى اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسيوط.
وتقدم اليوم الجمعة للجنة كل من ممدوح يوسف فرغلي "ثان أسيوط" ومحمد أحمد فرغلي الصحفي عضو مجلس شعب الأسبق.
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وكانت اللجنة تقدم لها على المقاعد الفردية منذ فتح باب الترشح 4 من حزب مستقبل وطن وهم محمد عبد المنعم زين وشهرته حماده قرشي عضو شورى سابق ومجدي عبد الرحيم سليم وشهرته مجدي سليم سكرتير عام محافظة أسيوط الأسبق وعصام الدين عبدالغني بركات ومصطفى محمود إبراهيم عبدالمحيد والشهر الكحيلي ويشغل أمين قطاع الأعمال بالحزب
كما تقدم فردي مستقبل وطن كل من : الدكتور علي سيد محمود عبدالجليل الاستاذ بكلية التربية بجامعة أسيوط " ابنوب و عادل محمد حجازي "ابوتيج" واللواء علي لافي علي حسن " الفتح " واحمد خليفة عبدالله دياب " ساحل سليم وهشام يوسف فهمي " ابوتيج " ورمضان سيد محروس " القوصية واحمد سيد علي سيد "ثان أسيوط " و " صلاح خليل توني خليل " ثان " ومحمد فرغلي محمد " مركز الغنايم وعز حمزه على يونس. قرية النخيلة أبوتيج ومحمد سيد سليمان مركز منقباد والدكتور ناصف شاكر عميد كلية الآداب الأسبق وحامد فوزي سعد سيد قرية منقباد مركز أسيوط وطه حامد حسن أحمد مركز منفلوط وايهاب حلمي رزق الله عوض " ثان أسيوط " و امراة واحدة وهي " عصمت جلال عبد الحفيظ درويش " مركز ابوتيج ".