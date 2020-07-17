حريق ضخم بخط مازوت ورجل أخضر.. حوادث شغلت الرأى العام الأيام الماضية.. رجل يتسلل عبر سور محيط بمبنى مدينة الانتاج الاعلامي لمحاولة اقتحامه .. انتحار مدير جمعية متهم بالاختلاس

-تحقيقات في اقتحام شاب لمدينة الانتاج الاعلامي الذي اشتهر بـ "الرجل الاخضر"

-حريق خط المازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية

-انتحار مدير الجمعية الزراعية بأبيج كفرالزيات لاتهامه بإهدار واختلاس المال العام









شهد محيط القاهرة الكبرى والجيزة العديد من الوقائع التى شغلت الرأى العام فى الاونة الاخيرة ومن أبرزها الرجل الاخضر الذى هاجم مدينة الانتاج الاعلامى، كما شهد محيط الدائري بمنطقة السلام بالكيلو ٢١ طريق "مصر - الإسماعيلية" الصحراوى بمحافظة القاهرة، مساء ، الثلاثاء، حريقا ضخما بخط مازوت بالعاشر.









تواصل النيابة العامة بأكتوبر تحقيقاتها في اقتحام شاب لمدينة الانتاج الاعلامي الذي اشتهر بـ "الرجل الاخضر" لدهان جسده بزيت أخضر.









وتسلمت النيابة العامة التقرير المبدئي حول إصابات ضابط وفرد شرطة، المصابين في واقعة الرجل الأخضر وتبين أن الإصابات تنوعت ما بين قطع بأوتار الأيدي والأصابع إضافة إلى جرح بالكتف، وتم نقل المصابين للمستشفي لإجراء بعض العمليات الجراحية .





كما تسلمت تقرير الصفة التشريحية المبدئي الخاص بـ الرجل الاخضر والذي تبين من خلاله أن سبب وفاته إصابته بطلق ناري بمنطقة البطن.





كشف شهود العيان أن الرجل الأخضر المتسلل داخل مدينة الإنتاج الإعلامى قفز من أعلى السور الخلفى المتواجد بمحيط مبنى أحد الفنادق الكبرى المتواجدة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى بالسادس من أكتوبر.









وأكدوا في أقوالهم أن رجلا يبلغ من العمر حوالى 35 عاما تسلل من خلال السور المحيط بمبنى الفندق لمحاولة اقتحام المبني، وبعد محاولة اقتحامه بشكل مفاجئ للجميع أسرع أحد الأفراد لمحاولة التعامل معه، إلا أن فرد الأمن فوجئ بحمله آلة حادة محاولًا ضربه بها، وبالفعل أصاب أحد الأفراد المتواجدين بجرح سطحي.









وأوضح مصدر أمني أن المتسلل كان مرتديًا جلبابا وفور نزوله من أعلى السور خلع الملابس ليتفاجأ المتواجدون بأنه قام بتلوين الجزء الأعلى من جسده باللون الأخضر أعلى البنطلون الذى كان يرتديه.





وأشار الشهود إلى أن الأمن المتواجد بالمكان اضطر للتعامل معه بسبب عنفه غير المعلوم والطريقة التى تسلل بها للفندق.









وأوضح الشهود أن مبنى الفندق يعد بعيدا عن مدخل مدينة الانتاج الاعلامى الأساسى الذى يستقبل الزائرين والعاملين بالمدينة، وتعتبر بوابة الفندق هى رقم 6 من ضمن بوابات الدخول وانها ليس لها علاقة بمدينة الانتاج الاعلامى ويفصله عن مدخل المدينة الاساسى حوالى 1500 متر.









استدعت النيابة ضباط وأفراد الشرطة وافراد الامن الاداري ممن كانوا يتفاوضون مع الرجل الأخضر الشاب المتهم بـ اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي بسنجة لتسليم نفسه والسلاح الذي يحمله حيث كان يحمل سيفا كبير الحجم اصاب به ضابط وفرد شرطة.





كما استعلمت عن حالة المصابين لسماع أقوالهما حول الواقعة، وطلبت تحريز اسلحة القوة الامنية والضابط الذي أطلق الرصاص علي الشاب وارسالها للادلة الجنائية لفحصها وبيان نوعها وأعيرتها ومضاهاتها بالفوارغ المحرزة.









كما فرغت النيابة كاميرات المراقبة وعددا من الفيديوهات التي رصدت احدها ومدته قرابة 4 دقائق الشاب وقد خلع ملابسه في الجزء العلوي من جسده المطلي بزيت اخضر ويحمل سيفا في يده وبدأ في التعدي علي افراد الامن، واظهر الفيديو ايضا مطالبات قوات الامن له بتسىليم نفسه وافراد شرطة يحيطون به محاولين السيطرة عليه بينما ظل هو يردد: الله اكبر ثم اصاب ضابط وفرد شرطة وأطلقت القوات عليه رصاصة.









انتدبت نيابة أكتوبر الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب وفاة الرجل الاخضر والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.









كما شهد محيط الدائري بمنطقة السلام بالكيلو ٢١ طريق "مصر - الإسماعيلية" الصحراوى بمحافظة القاهرة، مساء الثلاثاء، حريقا ضخما بخط مازوت بالعاشر؛ مما تسبب في شلل مروري على الطريق الدائري، وأدى إلى احتراق بعض السيارات وإصابة 12 شخصا بدون وفيات.





البداية عندما شهد الطريق الدائري بمنطقة السلام كثافات مرورية مرتفعة بسبب اندلاع حريق هائل في خط للمازوت وقع كسر في ماسورة خاصة بتوصيل المازوت والبنزين بالقرب من موقف العاشر، مما أدى الى كثافات مرورية بسبب تأثير الأدخنة المتصاعدة ومحاولات سيارات الإطفاء إخماد الحريق، ونتج عنه تسرب المازوت على الأسفلت واندلاع النيران في السيارات المتواجدة بمحيط الحريق.









فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة ١٢ مواطنًا إثر حادث انقلاب سيارة مواد بترولية واشتعالها على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وامتداد الاشتعال للطريق، ولا وفيات.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى السلام العام، مشيرًا إلى أن الإصابات تشمل حالات حروق بدرجات مختلفة واختناقات، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.





سابق رجال الإدارة العامة للحماية المدنية، الزمن للسيطرة على الحريق الهائل الذى اندلع بسبب كسر ماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى، حيث دفعت الإدارة بـ 40 سيارة إطفاء من القاهرة والجيزة والقليوبية والاستعانة بـ 10 خزانات مياه للسيطرة على الحريق.









وفي سياق متصل، ناشدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المواطنين من رواد طريق الإسماعيلية الصحراوي الابتعاد عن الطريق تماما.









كما شهد الطريق الدائري وطريق الإسماعيلية الصحراوي بمنطقة السلام شللا مروريا بسبب اندلاع حريق هائل في خط للمازوت، كما ناشدت وزارة الداخلية الداخلية المواطنين الابتعاد عن طريق الإسماعيلية الصحراوي.









أمر النائب العام بالتحقيق في واقعة حريق خط المازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية









وانتقل فريق من أعضاء «النيابة العامة» لمعاينة مسرح الحادث، وفريق آخر لسؤال المصابين، وستعلن «النيابة العامة» لاحقًا ما ستسفر عنه التحقيقات.









كما اقدم مدير الجمعية الزراعية بقرية أبيج التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية علي التخلص من حياته عن طريق تناول حبوب غلة لاكتشاف عجز ٢٣٣٥ شيكارة يوريا مدعمة بالجمعية وتم نقله إلى مشرحة المستشفى الجامعي بطنطا.









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كان المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية قرر إحالة ٤ مسئولين بجمعية ابيج الزراعية التابعة لمركز كفر الزيات للشئون القانونية والرقابة الإدارية بعد اكتشاف عجز قدره ٢٣٣٥ شيكارة يوريا مدعمة باجمالى مبلغ ٥٧٨ الفا و٣٣٤ جنيها وتصل إلى ٧٢٤ الفا و١٦٠ جنيها بالسعر الحر .









وكشف وكيل وزارة الغربية انه بمتابعة اعمال الجمعيات الزراعية اثناء الجرد السنوي للسنه المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 وبالمرور علي الجمعية الزراعية بناحية أبيج مركز كفرالزيات ، حيث تم فحص وجرد ومتابعة أعمال صرف الاسمده تبين الاتي:





الرصيد الدفتري بالجمعيه 2335 شيكاره يوريا والرصيد الفعلي صفر وبذلك يكون العجز 2335 شيكاره واجمالي مبلغ الاسمده العجز يصل بالسعر المدعم 578 ألفا و334 جنيها ويصل لمبلغ 724 ألفا و160 جنيها بالسعر الحر.





علما بأن الاسمدة الازوتية (يوريا –نترات) من الاسمده المدعمة ويتم صرفها بناء علي الحصر المعد من قبل الجمعيه الزراعية بعد ادخاله علي منظومة الكارت الذكي الجديدة بالمساحة ونوع المحصول المنزرع ويتم الصرف عن طريق كارت الفلاح بماكينة الصرف المخصصة لكل جمعية.









وأضاف المهندس مدحت زايد مدير إدارة المتابعة الميدانية بمديرية الزراعة أنه بمراجعة يوميات صرف الاسمده بالجمعية تبين ان آخر يومية صرف تمت بتاريخ 6 يوليو 2020 بعدد 166 شيكاره يوريا ومثبته بسجل 44 مخازن والخزينة وتلاحظ ايضا انه يوجد طرف امين الخزينة ايصالات صرف اسمده من ماكينة الصرف الآلي وتبلغ عدد 499 شيكاره ولم يتم ادراج هذه الكميات بيوميات الصرف ولم يتم استخراج ايصالات (7جمعيات) بها ولم تدرج بسجل الخزينة ولم يتم التنزيل من سجل 44 مخازن وهذه الكميات من ضمن كميات العجز المثبتة سابقا.









وأشار زايد إلى أن المخالفات المذكورة المسئول عنها كل من أمين المخازن السيد ع ك م والسيد ھ إ ع رئيس الوحدة والسيد ع م ر امين الخزينة والسيدة غ ي ح مفتش تعاون بادارة تعاون كفرالزيات والذي تبين انه ثابت من سجل الزيارات بالجمعية انها قامت بزيارة الجمعيه بصفة منتظمة ابتداء من شهر يوليو 2019 حتي 5 يوليو 2020 حيث انها مسئولة عن مراجعة عمليات صرف الاسمده واعمال الخزينة وجرد المخازن.





وتبين خلال التحقيق في الواقعة بشهادة المسئولين السابق ذكرهم قام السيد إ ع ف رئيس مجلس ادارة الجمعية بالإتصال تليفونيا مع ھ إ ع رئيس الوحدة والذي لم يحضر التحقيق بالجمعية وقد أقر انه لم يحضر لأنه المسئول الفعلي عن المخازن والقائم بالتوزيع والمسئول الفعلي عن العجز وانه سوف يسدد ثمن العجز بالاسمدة امام الحاضرين.









أكد وكيل الوزارة انه تم احالة المخالفين للادارة القانونية للتحقيق بما جاء بمخالفات قبلهم وتم رفع الموضوع لهيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ اللازم.

وشدد علي تكثيف المتابعة المستمرة لاعمال صرف الاسمده بجميع جمعيات المحافظة وارسال بيان يومي للمديرية بالارصده في المخازن وجميع اعمال الجمعيات كافة.





وأضاف أن اي متسبب لاهدار المال العام او اي مقصر في عمله او في حق المواطنين سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واجراء عقوبات مشدده نحوه.



