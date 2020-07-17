السيد القصير: مصر متفوقة عالميا في تصدير الموالح والعنب





أكد السيد القصير وزير الزراعة، أنه خلال السنوات الماضية شهدت مصر نهضة غير مسبوقة فى زراعة المحاصيل خاصة آخر 6 سنوات.





وتابع وزير الزراعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى ام سي"،:" تم التعاون مع الدول الإفريقية في الزراعة شهدت نهضة كبيرة وغير مسبوقة، حيث تم التوسع في عدد من المزارع في أفريقيا، ويمكن القول إن مصر عادت إلى موقعها في الريادة القارة السمراء.





ونوه إلى أن مصر متفوقة على مستوى العالم فى تصدير الموالح والبطاطس والعنب وغيرها، بعد أن كانت إسبانيا متربعة على هذا المركز منذ عشرات السنينن ورغم ظروف جائحة كورونا، فإن الصادرات الزراعية 3.6 مليون طن، وهناك طلب من عدد من الدول للزراعات المصرية.





ولفت وزير الزراعة إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يحتاج لتطبيق مجموعة من المحاور، أولها التوسع الأفقي للرقعة الزراعية، وهو ما تشهده مصر الآن، واستصلاح الأراضي الزراعية من خلال عمل بنية تحتية، وهو أمر يحتاج إلى مليارات وكميات كبيرة للمياه، في ظل الفقر المائي الذي تعاني منه مصر، لذلك أرادت مصر أن تتجه إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الزراعة.



