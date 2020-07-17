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مرأة

تناول هذه الأنواع من الأطعمة لخسارة الوزن في أقل من شهر

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:03 م
أكلات دايت
أكلات دايت
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نهى هجرس
تركيبات الطعام المناسبة هي نظام من تناول الأطعمة التي تتحد معًا بشكل فعال للمساعدة في إنقاص الوزن والهضم أيضًا، لن يساعد فقط في إنقاص الوزن ولكن أيضًا الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

تمامًا مثلما تعمل التمارين والنظام الغذائي معًا للحفاظ على صحة جسمك، يمكن أن تعمل أنواع معينة من الأطعمة معًا لمساعدتك على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، ويمكن أن تؤثر الطريقة التى تدمج بها بعض الأطعمة على طريقة امتصاص العناصر الغذائية في الجسم.

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز الأطعمة التى تساعد على خسارة الوزن:

- اللوز + زبادي
 تساعد الدهون الجيدة على زيادة امتصاص الليكوبين ، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان، توجد فيتامينات قابلة للذوبان في الدهون مثل A و D و E في بعض الأطعمة مثل الجزر والأسماك واللبن وما إلى ذلك، والمكسرات مثل اللوز مليئة بفيتامين E ، لذا فإن تناوله مع اللبن سيزيد من فرص فقدان الوزن.


- أرز + بازلاء خضراء 
من الطرق الجيدة للحصول على العضلات الخالية من الدهون الحصول على 25 إلى 35 بالمائة من السعرات الحرارية من البروتين، الأرز هو بروتين غير مكتمل لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من الأحماض الأمينية ، ولكنه يضيف أرصدة البازلاء، والبازلاء الخضراء غنية باللايسين ، مما يمنح جسمك دفعة بروتين صحية.

- العنب الأحمر + الكنتالوب
اصنع سلطة فواكة من العنب الأحمر والعسل الذي يحرق الدهون، كما يحتوي العنب الأحمر على مضادات أكسدة قوية تساعد على تقليل دهون البطن بشكل أسرع.

- بطاطس + فلفل 
تعد البطاطس مصدرًا جيدًا لإبعاد البوتاسيوم المنتفخ ، ولأن الفلفل يحتوي على مركب يسمى البيبيرين الذي يتداخل مع الخلايا الدهنية الجديدة ويمكن أن يساعد في خفض خصرك وخفض مستويات الكوليسترول.

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