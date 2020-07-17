بالدليل.. أردوغان يختطف معارضيه خارج تركيا للتنكيل بهم

عرض الإعلامي محمد موسى وثيقة مسربة للأمم المتحده تكشف اختطاف أردوغان لمعارضيه خارج تركيا والتنكيل بهم.









وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن مقرري الأمم المتحدة المكلفين بفحص ملف حقوق الإنسان بتركيا والاختفاء القسري لبعض معارضي أردوغان خارج تركيا وخطفهم بواسطة أعضاء البعثات الدبلوماسية الأردوغانية ومخابراته أعدوا رسالة مشتركة ووجهوها إلى الحكومة التركية، أعربوا فيها عن قلقهم إزاء الممارسات الممنهجة لعمليات الاختطاف خارج أراضي الدولة، والتي تجري برعاية تركية، وتقوم من خلالها بتنفيذ عمليات عودة قسرية لمواطنين أتراك من عدة دول.









وأضاف موسى، مقررو الأمم المتحدة المكلفون بفحص هذا الملف طالبوا بإتاحة معلومات حول دور المخابرات التركية، والمؤسسات الأخرى المماثلة في عمليات الاختطاف بحيث وردت معلومات تفيد بأن حكومة تركيا قامت بالتنسيق مع دول أخرى، بنقل ما يزيد على مائة مواطن تركي بشكل قسري إلى تركيا، من بينهم 40 شخصًا تعرضوا للاختفاء القسري، وتم اختطاف معظمهم من الشوارع أو من منازلهم في جميع أنحاء العالم، وذكرت الرسالة أنه كان يوجد هناك حالات متعددة تمت فيها عمليات اختطاف هؤلاء الأشخاص برفقة أطفالهم.