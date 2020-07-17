دعم مادي لشراء أجهزة لاب توب شخصية .. التعليم العالي تزف بشرى للطلاب

قال محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، إن القطاع الطبي التابع لوزارة التعليم العالي بكل كلياته ، بدأ في وضع بنية أساسية، من أجل استمرار العمل في ظل جائحة كورونا.





وأكد عاشور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"،: أن "هناك ترحيبا كبيرا- وفقا للاستبيان- بالتعليم عن بعد، والامتحانات الـ أون لاين"، وهناك اتجاه لتقديم دعم مادي للطلاب لشراء أجهزة لاب توب شخصية لتدعيم منظومة التعلم عن بعد".





ونوه إلى أن هناك 3 ملايين طالب وطالبة تابعين للوزارة، وهناك أكثر من 30 جامعة خاصة وحوالى 200 معهد، لافتا إلى أنه خلال السنوات العشر المقبلة سيزيد عدد الطلاب مليونا آخرين.





ولفت إلى أن هناك بنية معلوماتية كبيرة أعدتها الوزارة من أجل استمرار عملية التعليم في ظل استمرار جائحة كورونا، حيث أن أكثر من 70% تفاعلوا مع نظام التعليم عن بعد، وأن القائمين على المنظومة بذلوا مجهودا كبيرا للغاية.





وأكد أنه مع مطلع عام 2021 سيكون كل طالب جاهز ومستعد لمنظومة التعلم عن بعد وامتحانات "أون لاين"، منوها إلى أن أكثر المجالات إقبالا هو القطاع الصحي وتكنولوجيا المعلومات على مستوى مصر، وسيتم عمل برامج غير تقليدية للتفاعل بين الدراسة وسوق العمل، والعمل على زيادة الفرص الخاصة بالمجالات الصحية وتكنولوجيا المعلومات، خاصة مع انتشار جائحة كورونا.