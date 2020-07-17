أحمد كريمة: يجوز أن يشهد رجل وامرأتان على عقد الزواج

علق الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن، بشأن ما أثير خلال الفترة الماضية، من إمكانية أن يشهد رجل وامرأتان على عقد زواج قائلا، الفقهاء قسموا الشهادة إلى أنواع، فمثلا فى إثبات جريمة الزنا، لابد من وجود 4 رجال، بالنسبة للمعاملات المالية فممكن رجل وامرأتين ، ولكن فى الزواج لابد من رجلين، ولكن هناك حالات أخرى.





وتابع كريمة خلال برنامج "المصرى أفندى" على القاهرة والناس، أبو حنيفة أباح وجود رجل وامرأتين فى الزواج، لأن الغرض من الشهادة الاستيفاق، ولكن ما يتعلق أمور الزواج نأخذ برأى الفقهاء، وفى النهاية هذه القضية أمر اجتهادي.





وأضاف كريمة، التناول الإعلامى لهذه القضية غيرمحبذ، ولابد أن نقول إن هناك بعض القضايا لابد أن تكون داخل المراكز البحثية ولكن ليس لمواقع التواصل الاجتماعى وفى الإعلام.