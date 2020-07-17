قيادي بالجيش الليبي: لقاء السيسي وزعماء وأعيان القبائل ردا على الغرور التركي

هاجم مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، من يردد عبارة "التدخل المصري في ليبيا"، مؤكدا أن مصر دولة شقيقة لـ ليبيا.





وأضاف محجوب، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن ما يحدث هو دعم من مصر لأن هناك مصيرا مشتركا بين البلدين، فضلًا عن العمل على حماية ليبيا من التدخل التركي، لافتا إلى أن ما يحدث من تعاون بين مصر وليبيا رد على الغرور التركي وحمايتها من عصابة أردوغان.





وتابع أنه كان من الطبيعي أن يتم اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وزعماء وأعيان القبائل الليبية؛ موضحا لأن مصر وليبيا عنق واحد، ولا يمكن أن تهنأ إحدى الدولتين بالاستقرار دون أن تكون الأخرى تنعم بالأمن والاستقرار.







