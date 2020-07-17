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قيادي بالجيش الليبي: لقاء السيسي وزعماء وأعيان القبائل ردا على الغرور التركي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:02 م
صدى البلد
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عادل نصار
هاجم مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، من يردد عبارة "التدخل المصري في ليبيا"، مؤكدا أن مصر دولة شقيقة لـ ليبيا. 

وأضاف محجوب، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن ما يحدث هو دعم من مصر لأن هناك مصيرا مشتركا بين البلدين، فضلًا عن العمل على حماية ليبيا من التدخل التركي، لافتا إلى أن ما يحدث من تعاون بين مصر وليبيا رد على الغرور التركي وحمايتها من عصابة أردوغان.

وتابع أنه كان من الطبيعي أن يتم اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وزعماء وأعيان القبائل الليبية؛ موضحا لأن مصر وليبيا عنق واحد، ولا يمكن أن تهنأ إحدى الدولتين بالاستقرار دون أن تكون الأخرى تنعم بالأمن والاستقرار.


وأكد الرئيس السيسي أن أمن ليبيا القومي من أمن مصر القومي، داعيا لضرورة وقف القتال بين جميع الأطراف وإنهاء سيطرة الميليشيات والمرتزقة على الدولة العربية.
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