بالأسماء.. 11 مرشحا من حزب النور لخوض انتخابات مجلس الشيوخ

دفع حزب النور، برئاسة يونس مخيون بعدد من المرشحين على المقاعد الفردية، لخوض سباق انتخابات مجلس الشيوخ.
وتقدم بأوراق ترشحه من حزب النور حتى الآن 11 مرشحا وهم:
-محمد المزين ( دمياط)
- صلاح عبد المعبود (المنوفية)
- عبد الحليم الجمال (جنوب سيناء)
- عبد الله بدران ( الإسكندرية)
- طلعت مرزوق (الإسكندرية)
- زارع منيسي (الاسكندريه)
- إسلام المغربي (البحيرة)
- أشرف أبو كاشيك (البحيرة)
- محمود غلاب (البحيرة)
-عبد الرسول طبلية (البحيرة)
- صابر رفاد (مطروح)
ومن المقرر غلق باب الترشح غدا السبت 18 يوليو، بعد أن تم فتح باب الترشح في 9 يوليو الماضي.
وتجري انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومي 8 و9 أغسطس في الخارج و 11 و 12 من نفس الشهر بالداخل.