في ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.. مؤشر أسهم منطقة اليورو يصعد بنسبة 1.6٪

استقرت أسهم منطقة اليورو اليوم الجمعة، إذ يترقب المستثمرون نتائج قمة للاتحاد الأوروبي التي من المتوقع أن يصوغ فيها قادة الاتحاد تفاصيل صندوق للتعافي بقيمة 750 مليار يورو.





واستقر المؤشر ستوكس لمنطقة اليورو بعد صعوده في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياته منذ أوائل يونيو ، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى آمال في أن يتمكن صندوق لدعم الاقتصادات المتأثرة بالجائحة على مستوى الاتحاد الأوروبي في رفع التكتل من حالة الركود.





ولدى وصولها لمقر انعقاد القمة في بروكسل، لفتت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أن "الاختلافات ما تزال كبيرة جدا جدا".









وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.2٪، إذ طغت مكاسب لأسهم شركات صناعة السيارات والسلع الأساسية والتكنولوجيا على خسائر بأكثر من 1% لأسهم البنوك وشركات الطاقة والسفر والترفيه.



