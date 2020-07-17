ترحيب برلماني بتعديلات قانون تنظيم دار الإفتاء.. نواب: ضرورة لتؤدى دورها على أكمل وجه.. ونقلة نوعية

عمرو حمروش:

القانون يضمن فعالية الاداء و يعيد تنظيم الهيكل التنظيمى و الموارد المالية

اعضاء دينية النواب:

الفتاوى ضربت اروع الأمثلة في الوطنية و تتصدى للشائعات و الأفكار المضللة

قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية يمنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالى و الفنى والإدارى)









اشاد عدد من نواب مجلس النواب بتعديلات القانون المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد، و(60) نائبًا آخرين بشأن تنظيم دار الإفتاء و الذي يناقشه البرلمان الاسبوع المقبل حيث أعدت اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية تقرير حول تعديلات مشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة الاسبوع المقبل.









فى البداية، قال اللواء شكرى الجندى وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن هناك حاجة ملحة لاصدار هذا القانون فهو يعيد الأمور لتكون في نصابها الصحيح، وتابع قائلا :" تبعية دار الافتاء لوزارة للعدل و كانت تبعية مطلقة ولا يمكن اتخاذ اي قرار يخص الموظفين كالترقية أو غيرها قبل الرجوع لوزارة العدل.









وأكد وكيل اللجنة الدينية في تصريحات خاصة، أن ذلك يسبب فجوة بين المفتي والموظفين، موضحا ان التعديل الحالى يضع الأمور في نصابها السليم و ينهي المشكلات القديمة.









وشدد على ضرورة اصدار القانون قائلا:" هناك حاجة ماسة لاصدار هذا القانون من اجل ان تقوم دار الافتاء بدورها على الوجه الأكمل بما يضمن فعالية الاداء و يعيد تنظيم الهيكل التنظيمى و الموارد المالية، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في تطور اداء العمل بدار الافتاء المصرية.









وتابع عضو مجلس النواب حديثه،" ان دار الافتاء على مدار السنوات الخمس الماضية اصدرت مجموعة مهمة من الفتاوى جميعها وطنية بنسبة ١٠٠ ٪‏ و تعبر عن الحس الوطني و تؤكد على اهمية التلاحم الوطني و الاصطفاف وراء القيادة الوطنية و مواجهة الشائعات".









كما قال عمرو حمروش عضو مجلس النواب إن ما قامت به دار الافتاء المصرية ضربت اروع الأمثلة في الوطنية و لابد من اصدار هذا المشروع لبذل مزيد من العطاء الوطني خلال المرحلة المقبلة.









ومن جانبها قالت النائبة اماني عزيز عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن القانون يعيد ترتيب و تنظيم الهيكل التنظيمي لدار الافتاء المصرية، مؤكدة أن القانون المقدم من الحكومة خضع للحوار المجتمعي حتى يصدر للنور.









تتمثل فلسفة مشروع القانون المعروض في إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالى – الفنى – الإدارى) وتحديد آلية عمل المفتى وكيفية اختيار أمناء الفتوى، كما يهدف إلى إعادة تنظيم كل ما يتعلق بفضيلة المفتى من حيث: وضعه الوظيفى، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه فى تسيير شئون الدار بوجه عام فى أحوال معينة.









ويستهدف القانون بيان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها فى عملهم، فضلًا عن إنشاء لجنة لأمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأى الشرعى فيما يحال إليها من فضيلة المفتى وإنشاء مركز لإعداد المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتحديد اختصاصاته، وإداراته، ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة.









جاء مشروع القانون المعروض فى ثلاث مواد إصدار وثلاث وعشرين مادة، و اشارت المادة الأولى إلى العمل بأحكام القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم دار الإفتاء، كما أشارت إلى مفتى جمهورية مصر العربية بلفظ (فضيلة المفتى).









اما المادة الثانية: حددت إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق تكون من خلال فضيلة المفتى، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة لشئون العاملين بدار الإفتاء حتى صدور اللائحة الداخلية.









أوضحت المادة (1) أن دار الإفتاء هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتى الديار المصرية، وتقوم على شئون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.









كما بينت المادة (2) كيفية تعيين فضيلة المفتى، وجواز التجديد له بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات.









قضت المادة (3) بأن يكون لدار الإفتاء أمين عام من الدرجة الممتازة يصدر بتعيينه قرار من فضيلة المفتى.









نظمت المادة (4) حالة خلو منصب المفتى أو قيام مانع لديه، يتولى الأمين العام لدار الإفتاء تسيير شئون العمل بالدار، فيما عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المحالة من المحاكم المختصة.









وضعت المادة (5) تعريفًا لأمين الفتوى، وكيفية تعيينه.





قضت المادة (6) بإنشاء كادر خاص لأمناء الفتوى وحددت أوضاعهم الوظيفية.

و اشتملت المادة (7) على شروط تعيين أمناء الفتوى.





و حددت المادة (8) التزامات أمناء الفتوى فى أداء عملهم وتبنت معيار (المهنية) وبذل الوسع والتقيد بمعتمد الفتوى قبل إبداء الرأى الشرعى، ومراعاة المعايير المنظمة لعمل أمناء الفتوى الواردة باللائحة الخاصة بهم.





و تناولت المادة (9) تشكيل لجنة أمناء الفتوى بقرار من فضيلة المفتى، والتى تعتبر الجهة العلمية العليا فى دار الإفتاء وتلى فضيلة المفتى، والرأى الذى تختاره اللجنة ويتم اعتماده من فضيلة المفتى هو الرأى المعبر عن دار الإفتاء.





و تناولت المادة (10) اختصاصات لجنة أمناء الفتوى.





و حددت المادة (11) السن المقررة لتقاعد أمناء الفتوى وجواز ندبهم كخبراء بالدار لمدة سنة قابلة للتجديد.





و منحت المادة (12) الحصانة القانونية لأمناء الفتوى، وعدم اتخاذ أى إجراءات ضدهم إلا بعد الحصول على إذن من فضيلة المفتى و بينت المادة (13) اختصاصات دار الإفتاء المصرية.





و حددت المادة (14) أن لدار الإفتاء موازنة مالية مستقلة تدرج فى الموازنة العامة للدولة.





و تناولت المادة (15) تعريف فضيلة المفتى وبينت سلطاته واختصاصاته و أكدت المادة (16) أن لفضيلة المفتى سلطة اعتماد الهيكل التنظيمى والوظيفى والمالى لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.





و نوهت المادة (17) بأن يكون لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيها مواردها الذاتية.و تناولت المادة (18) الموارد المالية لدار الإفتاء.





و ألزمت المادة (19) أجهزة الدولة بمعاونة دار الإفتاء فى أداء مهامها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات.





و قضت المادة (20) بإعفاء دار الإفتاء المصرية من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات.





تناولت المادة (21) تأديب أمناء الفتوى أمام مجلس تأديب مشكَّل من رئيس لجنة أمناء الفتوى رئيسًا، وعضوية أقدم عضوين من أعضاء لجنة أمناء الفتوى، وأحد المستشارين المنتدبين بدار الإفتاء، ومدير إدارة الشئون القانونية.





تضمنت المادة (22) الجزاءات التى يجوز لمجلس التأديب توقيعها على أمناء الفتوى، والتى تصدر بأغلبية الآراء ويعتمدها فضيلة المفتى، ويكون الطعن عليها أمام المحكمة التأديبية، والضمانات المقررة لهم.







