أحمد حجاج ينتهي من تصوير أول اسكتش كوميدي خاص

انتهي الفنان أحمد حجاج، من تصوير أول إسكتش كوميدي خاص به، وذلك تمهيدًا لطرحه عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة.





ويتناول الاسكتش؛ قضايا عاطفية بشكل مختلف، وما يمكن أن يدور من نقاش بين شخصين تجمعهما قصة حب.





الاسكتش بطولة كل من أحمد حجاج، و الممثلة والموديل ريم عادل، وتأليف نادر بكر، ومن تصوير كمال محمد، وإخراج نور طارق.



