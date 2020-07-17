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فن

أحمد حجاج ينتهي من تصوير أول اسكتش كوميدي خاص

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:21 م
أحمد حجاج
أحمد حجاج
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آيه عاطف
انتهي الفنان أحمد حجاج، من تصوير أول إسكتش كوميدي خاص به، وذلك تمهيدًا لطرحه عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتناول الاسكتش؛ قضايا عاطفية بشكل مختلف، وما يمكن أن يدور من نقاش بين شخصين تجمعهما قصة حب.

الاسكتش بطولة كل من أحمد حجاج، والممثلة والموديل ريم عادل، وتأليف نادر بكر، ومن تصوير كمال محمد، وإخراج نور طارق.

ويعد هذا الأسكتش هو التجربة المثيلية الأولى لـ حجاج، والانطلاقة الحقيقية له في عالم التمثيل، بعد النجاح الذي حققه في عالم المارتكيتينج، ومن المفترض أن يقوم بطرح العديد من الأسكتشات الأخرى التي تتناول مواضيع مختلفة.
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