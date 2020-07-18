يغفل عنه كثيرون.. الإفتاء: هذا العمل يسترك الله به يوم القيامة

قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه أرشدنا وحثنا على كل ما فيه خير وفلاح ويقربنا إلى الله -سبحانه وتعالى- ، منوهًا بأن هناك عملًا في الدنيا قد يغفل عنه الكثيرون، فيما أن الله سبحانه وتعالى يستر فاعله في الدنيا والآخرة.





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واستشهدت « الإفتاء » عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما رواه مسلم، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يستر عبد عبدًا في الدنيا، إلا ستره الله يوم القيامة»، مشيرة إلى أن ستر الناس في الدنيا، يجعل الله سبحانه وتعالى يسترك في الآخرة.





وأوضحت دار الإفتاء المصرية، إن هناك عملَين إذا قام العبد بأدائهما في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يستره بهما يوم القيامة.

وأضافت أن ستر الله سبحانه وتعالى للعبد يوم القيامة يستلزم أمرين، أولهما أن يستر العبد نفسه في الدنيا، وثانيهما أن يستر المسلمين، منوهة بأن قضاء حاجة الناس والسعي في مصالحهم له أجر وثواب عظيم عند الله تعالى