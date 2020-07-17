إصابة 10 أشخاص في انفجار بالبحرين

أصيب 10 أشخاص على الأقل، اليوم الجمعة، في انفجار بأحد مطاعم شارع الخدمات بمنطقة توبلي بالبحرين، وتم نقلهم جميعا بسيارات الإسعاف إلى مستشفى السلمانية الطبي.





ونقلت صحيفة "الأيام" البحرينية عن شاهد عيان قوله إن "مواطن وزوجته بالإضافة إلى 8 عمال آسيويين، كانوا يقومون بأعمال صيانة داخل المطعم، وأثناء محاولة تصليح فرن المخصص لإعداد البيتزا، انفجر وتسبب ذلك بإصابات متفرقة لجميع من كان داخل المطعم، وهرع مرتادي شارع الخدمات فورًا إلى موقع الحادث للاطمئنان على سلامة المصابين، والتأكد من خلو المطعم من مرتاديه".





وأشارت الصحيفة إلى أنه تم انقاذ الجميع وتثبيت وضعهم الصحي حتى وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني، حيث وصل رجال الدفاع المدني إلى موقع الحادث في غضون 4 دقائق فقط من تلقيهم البلاغ، وقام رجال الشرطة بتطويق المنطقة ومنع التجمهر لتسهيل مهام الجهات الأمنية المختصة، والتي قامت بفتح تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث.



