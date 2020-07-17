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ثقافة

وسط إجراءات احترازية مكثفة.. قصور الثقافة تستأنف أنشطتها بالغربية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:19 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
استأنفت الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظيم الفعاليات والأنشطة داخل مواقعها الثقافية بمحافظة الغربية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، حيث ناقش بيت ثقافة كفر الزيات أهم الأسباب وراء قيام مجموعة الضباط الأحرار بالقيام بثورة 23 يوليو 1952.

أكدت محاضرة ببيت ثقافة كفر الزيات على سلمية أحداث الثورة التي جاءت ردا على ممارسات الملك وحاشيته وما تبعتها من مظاهر الظلم وفقدان العدالة الاجتماعية وسوء الحالة الاقتصادية في البلاد.

فيما استمرت مواقع الغربية الثقافية فى تقديم أنشطتها أون لاين عبر صفحة الفرع الرسمية، حيث قدمت مكتبة الطفل والشباب بقرية شرشابة فيديو مصور لفعاليات ورشة فنية لتعليم التطريز وكيفية تنفيذ أهم الأشكال من غرز الرسم على القماش، كما قدم بيت الفريق سعد الدين الشاذلي فيلما قصيرا للأطفال احتوى على استعراض خاص بمسرح العرائس تناول عددا من السلوكيات الإيجابية كالصدق واحترام الكبير. 

استعرض حمادة سعد مفتش الآثار بمنطقة الغربية، أهم الأسرار والخفايا في بناء هرم الملك خوفو قائلا: "لا أبالغ حينما أقول إن الهرم الأكبر هو من أهم وأعظم المزارات السياحية في العالم، وهو لا يزال قبلة الدارسين والباحثين من مختلف الأقطار"، وخلال حديثه عبر فيديو مصور، أكد "سعد" أن هرم الملك خوفو قد تعرض لفكرة الهدم على يد والي مصر محمد علي باشا الذي أراد تفكيكه لصالح بناء القناطر الخيرية قبل أن يتراجع عن قراره.
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