يظهر بلون جديد.. إيساف: بتحدى نفسي في كليب كل سنة وأنت طيب

فاجأ الفنان ايساف جمهوره بعرض كليب جديد له على قناة مزيكا اليوم وأشعل مواقع التواصل الاجتماعى حيث ظهر بلون جديد لم يعتاده من قبل واعتاد جمهوره على أغانيه الرومانسية والكلاسيكية.





ويذكر أن الكليب إنتاج فنى شركة يوث برودكشن ومنتج فنى منى زهران ومن إنتاج ايساف ، وتظهر فيه ضيف شرف الفنانة الهام عبد البديع، والمخرج المساعد فادى الياس، مدير التصوير إسلام عبد اللطيف، ألوان يوسف الفخرانى، ومونتاج محمد محمود، وقد تم التصوير بفندق هيلتون كورنيش الإسكندرية.





وقال إيساف فى بيان صحفي له إن أغنيه كل سنة وأنت طيب لون جديد عليه وأنا بتحدى نفسى فيه، غن شاء الله يعجب جمهورى، وأضاف أن الأغنية من كلمات طاطا النوبى ومن تلحين وتوزيع محمد حريقه.



