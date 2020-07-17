مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن موعد انعقاد دورته الثانية

أعلنت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن إقامة الدورة الثانية في النصف الثاني من عام 2021، وذلك بعد اعتبار الدورة الأولى ملغاة بعدما حال تفشي فيروس كورونا المستجد دون إقامتها في موعدها المحدد شهر مارس الماضي.



وكشفت إدارة المهرجان عن إنهاء تكليف المخرج محمود صباغ بالإدارة التنفيذية للمهرجان بعد أن عمل خلال المرحلة التأسيسية على إنجاز عدة مبادرات على مستوى الأفلام وإنهاء تفاصيل الدرورة الاولى التي تم تأجيلها قبل أيام من إنعقادها بسبب جائحة كورونا.



وقالت مؤسسة المهرجان إن محمود صباغ انهى عمله بعد أن حقق أهداف المرحلة التأسيسية للمهرجان السعودي، ومن المنتظر أن يعود لأنشطته الإبداعية كمخرج متميز حاز بأفلامه على جوائز في كبرى المهرجانات المرموقة.