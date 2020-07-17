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توك شو

غرفة المنشآت الفندقية: قطاع الفنادق طلب السماح بإقامة الأفراح والمؤتمرات بإجراءات احترازية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:28 م
قاعات الافراح
قاعات الافراح
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قسم التوك شو
قال علاء عاقل عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إن قطاع الفنادق طلب السماح بإقامة الأفراح والمؤتمرات بإجراءات احترازية.

وأضاف عاقل في مداخلة هاتفية لبرنامج  مساء دي ام سي الذي  يقدمه الإعلامي رامي رضوان - نناقش مع لجان بوزارتي السياحة والصحة ضوابط عودة الأفراح والمؤتمرات بالفنادق؛ مشيرا إلى أن كل الفنادق التزمت بالإجراءات الاحترازية ومن لم يلتزم تعرض للعقوبة.

أوضح عاقل أنه من لم يلتزم بالإجراءات الإحترازية يتم سحب ترخيصه وإعطائه مهلة لتوفيق الأوضاع؛ موضحا أن هناك إجراءات لتحفيز عودة النشاط وليس منطقيا المغالاة في أسعار قاعات الأفراح فنادق القاهرة تأثرت بشكل كبير بجائحة كورونا.

وأشار إلى أن عودة السياحة الخارجية مؤشراته جيدة حتى الآن بعد فترة توقف 3 شهور. 
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