AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تعافي الفنان محمد صلاح من فيروس كورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:01 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
أعلن الفنان الشاب محمد صلاح، عن تعافيه من فيروس كورونا.

وكشف محمد صلاح عبر حسابه على فيسبوك، أن نتيجة المسحة  الخاصة بالفيروس جاءت سلبية وتوجه بالشكر لكل أصدقائه الذين وقفوا بجانبه في تلك الأزمة، بالإضافة الي الدكتور اشرف زكي نقيب الممثلين.

وأكد أنه سيقضي أسبوع نقاهة وبعدها سيعود إلي حياته الطبيعية وعمله مره أخرى.

وكان كشف محمد صلاح عن إصابته عبر حسابه على فيسبوك وتابع حالته الصحية مع الجمهور خلال فترة العزل.

وكتب عبر فيسبوك":الحمد لله ‏اليوم الـ11 فى المستشفى بتحسن بفضل ربنا ودعوات ‏المخلصين.. بس لسة الفيروس الحقير موجود فى جسمى". 

وتابع: "على فكرة كنت كل ما أتعب قوى أفتح أشوف ‏دعواتكم على صفحاتكم روحى كانت بترجعلى تانى.. حب الناس ‏حياة. ادعولى تكمل على خير من غير أى انتكاسة.. وأخرج ‏وأحارب علشان أحقق الحلم اللى مابقاش حلمى لوحدى بقى حلم ‏كل الموهوبين وخريجى الأكاديمية والكليات الفنية.. ربنا يسعدكم ‏زى ما أسعدتونى وطبطبتم على قلبى.
تعافي الفنان محمد صلاح من فيروس كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاشتاج محمد صلاح يتصدر تويتر ومغردون: أنت استثنائي ومثال للأبوة الجميلة

إصابة المطربة نهال نبيل بفيروس كورونا

كريم قاسم آخر المنضمين.. 5 نجوم بقائمة المصابين بفيروس كورونا فى شهر

أسما شريف منير تستعيد ذكريات "أنا وبنتي" بكلمات مؤثرة.. شاهد

هاشتاج ماما سناء يتصدر تويتر.. ومغردون: هتوحشنا ضحكتك

أمير صلاح الدين عن ترشيحه لدور أحمد زكي: ده حلم محمد رمضان

ترشيحاتنا

الموجة الثانية.. إسرائيل تصل إلى ذروة الإصابات اليومية بفيروس كورونا

بملابس جريئة.. ديانا هشام بإطلالة مثيرة للجدل على البحر.. شاهد

أخواتي وعشرة العمر .. محمد محمود عبد العزيز بصحبة ليوناردو دى كابريو وبراد بيت

دعاء يوم الجمعة بعد المغرب لفك الكرب.. ردده حتى أذان العشاء

المخابرات التركية تنقل 2500 داعشي تونسي من سوريا إلى ليبيا

أخبار الرياضة .. مرتضى منصور ينفي الانسحاب من الدوري.. نجم الأهلي يرفض هجوم لاعب الزمالك على الخطيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ديانا هشام بإطلالة مثيرة للجدل على البحر.. شاهد

تناول هذه الأنواع من الأطعمة لخسارة الوزن في أقل من شهر

بإطلالة كلاسيكية.. حلا شيحة تتألق من أحدث ظهور.. شاهد