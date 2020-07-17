تعافي الفنان محمد صلاح من فيروس كورونا

أعلن الفنان الشاب محمد صلاح، عن تعافيه من فيروس كورونا.





وكشف محمد صلاح عبر حسابه على فيسبوك، أن نتيجة المسحة الخاصة بالفيروس جاءت سلبية وتوجه بالشكر لكل أصدقائه الذين وقفوا بجانبه في تلك الأزمة، بالإضافة الي الدكتور اشرف زكي نقيب الممثلين.





وأكد أنه سيقضي أسبوع نقاهة وبعدها سيعود إلي حياته الطبيعية وعمله مره أخرى.





وكان كشف محمد صلاح عن إصابته عبر حسابه على فيسبوك وتابع حالته الصحية مع الجمهور خلال فترة العزل.





وكتب عبر فيسبوك":الحمد لله ‏اليوم الـ11 فى المستشفى بتحسن بفضل ربنا ودعوات ‏المخلصين.. بس لسة الفيروس الحقير موجود فى جسمى".



