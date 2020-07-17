وزير الخارجية الأسبق: الرئيس السيسي أكد على خطوط حمراء لن تمس في ليبيا.. فيديو

قال السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، إن لقاء الرئيس السيسي مع وفد القبائل الليبي كان جيدا، متابعا: حقيقة أن يأتي وفد من قبائل ليبيا إلى مصر هو حدث مهم للغاية.
وأضاف وزير الخرجية الأسبق، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أن الوفد كان يظهر عليه الحماس والرغبة في أن تساعدهم مصر لتنقذهم مما يحدث في ليبيا الآن ومن الغزو الخارجي، متابعا: الكلام الذي قاله الرئيس السيسي كان في محاله.
وواصل قائلا: الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على وجود خطوط حمراء لن تسمح مصر بتجاوزها، معقبا: الرئيس السيسي معاه كل الحق في تلك الأمور.
وأوضح الرئيس السيسي أن في حالة دخول الجيش المصري إلى ليبيا سيكون بناء على ضوابط دستورية، وهي أن يتم الحصول على الموافقة من مجلس الشعب، بالإضافة إلى وجود دعوة من قبل الجاني الليبي للتدخل وهذا موجود بالفعل.
وفي سياق الحديث، أكد على أن بعد نجاح الجيش المصري في مهمته في ليبيا سيكون قرار خروج الجيش المصري من ليبيا بناء على أمر من الشعب الليبي، لافتا إلى أن رسالة التي صدرت من الرئيس السيسي في الاجتماع كانت واضحة تماما.
ولفت إلى أن مرحلة جس النبض من قبل الجانب التركي حصل ورد الفعل من الجانب المصري أيضا حصل، متابعا: نأمل أن يسود العقل والحكمة حتى لا نصل إلى الدخول في مواجهة عسكرية، مشددا على أن في حالة دخول مصر في مواجهة عسكرية سنكون منتصرين، ورسالة مصر كانت واضحة بشأن الخطوط الحمراء والتدخل الفورى حال المساس بها.
وأضاف وزير الخرجية الأسبق، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أن الوفد كان يظهر عليه الحماس والرغبة في أن تساعدهم مصر لتنقذهم مما يحدث في ليبيا الآن ومن الغزو الخارجي، متابعا: الكلام الذي قاله الرئيس السيسي كان في محاله.
وواصل قائلا: الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على وجود خطوط حمراء لن تسمح مصر بتجاوزها، معقبا: الرئيس السيسي معاه كل الحق في تلك الأمور.
وأوضح الرئيس السيسي أن في حالة دخول الجيش المصري إلى ليبيا سيكون بناء على ضوابط دستورية، وهي أن يتم الحصول على الموافقة من مجلس الشعب، بالإضافة إلى وجود دعوة من قبل الجاني الليبي للتدخل وهذا موجود بالفعل.
وفي سياق الحديث، أكد على أن بعد نجاح الجيش المصري في مهمته في ليبيا سيكون قرار خروج الجيش المصري من ليبيا بناء على أمر من الشعب الليبي، لافتا إلى أن رسالة التي صدرت من الرئيس السيسي في الاجتماع كانت واضحة تماما.
ولفت إلى أن مرحلة جس النبض من قبل الجانب التركي حصل ورد الفعل من الجانب المصري أيضا حصل، متابعا: نأمل أن يسود العقل والحكمة حتى لا نصل إلى الدخول في مواجهة عسكرية، مشددا على أن في حالة دخول مصر في مواجهة عسكرية سنكون منتصرين، ورسالة مصر كانت واضحة بشأن الخطوط الحمراء والتدخل الفورى حال المساس بها.