وزير الخارجية الأسبق: الرئيس السيسي أكد على خطوط حمراء لن تمس في ليبيا.. فيديو





ولفت إلى أن مرحلة جس النبض من قبل الجانب التركي حصل ورد الفعل من الجانب المصري أيضا حصل، متابعا: نأمل أن يسود العقل والحكمة حتى لا نصل إلى الدخول في مواجهة عسكرية، مشددا على أن في حالة دخول مصر في مواجهة عسكرية سنكون منتصرين، ورسالة مصر كانت واضحة بشأن الخطوط الحمراء والتدخل الفورى حال المساس بها.



