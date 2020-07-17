AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مساعد رئيس الحركة الوطنية: أهمية مجلس الشيوخ تظهر عند عودته للحياة السياسية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:54 م
السيسي
السيسي
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال هانى العسال، مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية، إن مصر واجهت أزمات كثيرة خلال الفترة الأخيرة، مثل فيروس كورونا والهجوم على ليبيا والذى يعد أمرا ليس له أى تفسير، بجانب أزمة سد النهضة، ورغم ذلك تتجاوز كل المشكلات بسبب الإدارة الحكيمة بها.

وأضاف العسال، فى حواره مع الإعلامى خالد العوامى، ببرنامج "مساء القاهرة"، عبر قناة الحدث اليوم، أن مجلس الشورى الذى ألغي فى السنوات الماضية، له أهمية كبيرة ستتضح عند عودته مرة أخرى خلال الأيام المقبلة تحت مسمى "مجلس الشيوخ".

وأوضح مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية، أن الأحزاب المصرية رغم اختلافها فكريا، إلا أنها اندمجت فى ائتلاف واحد فى مجلس الشيوخ لدعم الدولة المصرية ومصالحها.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ يتواجد بالدولة المصرية على مدار تاريخها وليس جديدا على الساحة السياسية، مبينا أن المنافسة فى الانتخابات النيابية موجودة منذ نشأتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحركة الوطنية تؤيد مشروع قانون مجلس الشيوخ والنواب

البرلمان يدرس قوانين الانتخابات.. التشريعية تنتظر إحالته.. وبرلمانيون وأحزاب يعلنون تأييدهم لتعديلات ائتلاف الأغلبية.. ومطالبات بإجراء الشيوخ والنواب في معركة واحدة

وسط جدل حول نسبة تمثيل المرأة.. النواب يقر مشروع قانون مجلس الشيوخ.. 300 عضو بينهم 100 بالتعيين.. 50% للقائمة و50% للفردي

بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون مجلس الشيوخ.. الأحزاب تستعد لماراثون الانتخابات.. أبو شقة: أقف على مسافة واحدة من جميع الراغبين فى الترشح.. والتجمع: وضعنا شرطين لمرشحينا لخوض العملية الانتخابية

بعد إعلان موعد انتخابات مجلس الشيوخ.. مستقبل وطن يستعد بلقاء 9 أحزاب.. ويكشف عن تحالف جديد خلال أيام.. ويصدر بيانا غدا

نائب "الحركة الوطنية" يعلن انضمام الحزب إلى ائتلاف كبير للمشاركة في انتخابات الشيوخ

ترشيحاتنا

رئيس منتدى أئمة فرنسا: احتجاجات بروكسل ضد أردوغان مجرد بداية

بعد زفافها السري.. 10 معلومات عن الأميرة بياتريس حفيدة ملكة بريطانيا

روان بن حسين .. زواج بدأ بالاغتصاب وانتهى بمرض جنسي خطير

أخبار الزمالك.. حقيقة انسحاب الفريق من الدوري.. مرتضى منصور يتلقى تهديدات من قطر وتركيا

انخفاض غير مسبوق.. الصحة: تسجيل 703 حالات جديدة بـ كورونا.. و68 وفاة

بعد تسجيل 703 حالات.. نكشف تفاصيل تراجع إصابات كورونا بشكل غير مسبوق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سوزان نجم الدين بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

بملابس جريئة.. ديانا هشام بإطلالة مثيرة للجدل على البحر.. شاهد

تناول هذه الأنواع من الأطعمة لخسارة الوزن في أقل من شهر