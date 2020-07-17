مساعد رئيس الحركة الوطنية: أهمية مجلس الشيوخ تظهر عند عودته للحياة السياسية

قال هانى العسال، مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية، إن مصر واجهت أزمات كثيرة خلال الفترة الأخيرة، مثل فيروس كورونا والهجوم على ليبيا والذى يعد أمرا ليس له أى تفسير، بجانب أزمة سد النهضة، ورغم ذلك تتجاوز كل المشكلات بسبب الإدارة الحكيمة بها.





وأضاف العسال، فى حواره مع الإعلامى خالد العوامى، ببرنامج "مساء القاهرة"، عبر قناة الحدث اليوم، أن مجلس الشورى الذى ألغي فى السنوات الماضية، له أهمية كبيرة ستتضح عند عودته مرة أخرى خلال الأيام المقبلة تحت مسمى "مجلس الشيوخ".





وأوضح مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية، أن الأحزاب المصرية رغم اختلافها فكريا، إلا أنها اندمجت فى ائتلاف واحد فى مجلس الشيوخ لدعم الدولة المصرية ومصالحها.





وأشار إلى أن مجلس الشيوخ يتواجد بالدولة المصرية على مدار تاريخها وليس جديدا على الساحة السياسية، مبينا أن المنافسة فى الانتخابات النيابية موجودة منذ نشأتها.