20 طالبا فقط راسبون .. علوم حلوان تعلن نتائج مشروعات طلاب الفرقة الأولى

بدأت كليات جامعة حلوان إعلان نتائج المشاريع البحثية لطلاب فرق النقل بكافة الكليات ، و التى تعد بديلا عن الامتحان التقليدى للفصل الدراسى الثانى للعام 2019-2020 بكافة الجامعات والمعاهد المصرية طبقا لتعليمات وزارة التعليم العالى.





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وبدأت كلية العلوم بالجامعة بكافة أقسامهما بإعلان النتائج والتنبيه على الطلاب بأنه على الغير مرسلين لأبحاثهم بالفرصة الأولى سرعة ارسال ابحاثهم قبل يوم 21 يوليو والا سيتم احتسابهم راسبين هذا العام .









وأوضحت الكلية أنه قد تقدم عدد ١٧٣ طالبا بالمشتريع البخثية من الفرقة الأولى بالكلية من اصل ١٩٣ طالبا من الطلاب المستجدين.









وقد تم قبول أبحاث جميع الطلاب ليصبح عدد الراسبين من الطلاب المستجدين ٢٠ طالبا، وهم من لم يتقدموا بمشاريع بحثية.









ووجهت الطلاب غير المرسلين للأبحاث بالفرصة الاولى والراسبين بالفرقة الثالثة بسرعة ارسال ابحاثهم مرة اخرى قبل يوم 21 يوليو 2020 .









كما أعلنت الكلية أيضا نتائج الطلاب الباقين للإعادة والمحملين بمواد تخلف وأصحاب الفرصة من الخارج بكل مادة.







