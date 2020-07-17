أمن المنيا يكشف لغز مقتل شيخ والتمثيل بجثته .. قصة حب وراء الحادث

بعد ما يقرب من 10 أيام من البحث والتحري، تمكن ضباط مديرية أمن المنيا من كشف لغز العثور على جثة رجل دين "شيخ" منكل بجثته وملقي بترعة السبخة بأبو قرقاص جنوب المحافظة، حيث تبين أن الإنتقام الدافع الرئيسي وراء الحادث بسبب قيام الشيخ بتزويج ابنة أحد المتهمين إلى شاب رغم رفض أبيها.

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القضية بدأت بتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية تغيب الشيخ جمال حمدي مقيم بعزبة جوارجي وبعد عدة أيام من اختفائه عثر على أشلاء من جثته ملقاة على حافة ترعة سري باشا.





وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية والعقيد وليد الشرقاوي والرائد محمد بكر رئيس مباحث ابوقرقاص والنقباء إسلام زين ومحمد زيدان ومحمد عبد العظيم ومحمد إسماعيل والملازم اول مروان نصر.



وتوصل لكشف ملابسات الحادث، حيث توصل إلى قيام تشكيل عصابي مكون من فلاح يدعى علي. المتهم الرئيسي مطلوب ضبطه وإحضاره في 3 جنايات ونجليه ش. م الأول هارب من 3 جرائم قتل واستعراض قوة و7 أشخاص آخرين قاموا بقطع الطريق علي الشيخ أثناء ذهابه إلى العزاء خارج القرية واقتادوه إلى أرض زراعية يمتلكونها وقيدوه وخنقوه ثم انهالوا عليه بالأسلحة البيضاء حتى مزقوا جسده لأشلاء ثم ألقوا ببعض أجزاء منها (القدم والذراع ) في ترعة سري باشا على أطراف قرية جوررجي مسقط رأس الشيخ.

