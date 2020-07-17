الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب: الإخوان فى ورطة بالأردن وأوروبا

قال الدكتور جاسم محمد، مدير المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب فى ألمانيا، إن حل جماعة الإخوان الإرهابية فى الأردن، جاء بسبب عدم تمتعها بالأحقية القانونية فى تنشئتها على أراضى المملكة الأردنية.





وطالب جاسم محمد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، من تقديم الإعلامى خالد العوامى، بمواجهة جماعة الإخوان الإرهابية بكل الطرق إعلاميا وسياسيا حتى تكون شاملة لردع خطرهم وأفكارهم.





وأوضح مدير المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب، أن جماعة الإخوان متطرفة ويجب أن تقنن أوضاعها القانونية فى الشرق الأوسط كما يجب أن يتم وضع حد لأنشطتها فى المنطقة.





وأشار إلى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية فى ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا، بسبب مخاطرها على دول القارة العجوز.