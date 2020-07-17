AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

رئيس التنمية الثقافية يشهد حفل الموسيقى الشعبية بطلعت حرب

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:21 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
شهد د. فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم الجمعة 17 يوليو، حفل الفرقة "القومية للموسيقي الشعبية"،  والذي اقيم بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، وذلك بمركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة" التابع لقطاع الصندوق، وذلك بعد إتخاذ كافة إجراءات الوقايه والسلامة لكافة الحضور.
                                                    
قدمت الفرقة مجموعة من الأغانى والفقرات: حيث قدم الفنان عبده زغلول أغنية "محروسة يا أرض الأحلام"، كما قدم الفنان فكري القناوي "فن المربعات بالإضافة لفقرة صعيدي، وأغنية" الوردة عطشانة" للفنانة دعاء الجيزاوي، وفقرة التنورة وقدمها الفنان اسلام صلاح، وفقرة نوبي تضمنت عدد من الأغاني النوبية للفنان سيد السمان، وأغنية " يا ما دقت"  للفنانة نورا صبحي، الحفل تقديم انور مرسي، وإشراف  د. أسامة زغلول.

يذكر أن الفرقة القومية للموسيقي الشعبية تأسست عام 1993 علي يد الرواد: سليمان جميل وزكريا الحجاوي، وشاركت في العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها.
رئيس التنمية الثقافية يشهد حفل الموسيقى الشعبية بطلعت حرب
رئيس التنمية الثقافية يشهد حفل الموسيقى الشعبية بطلعت حرب
رئيس التنمية الثقافية يشهد حفل الموسيقى الشعبية بطلعت حرب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القومية للموسيقى الشعبية بطلعت حرب.. الجمعة

ترشيحاتنا

لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد: عمرى ما شربت سيجارة

سياسي ليبي يوضح السيناريو المقبل بعد لقاء السيسي بالقبائل الليبية

وزير الري السوداني يعلن عن عقد قمة إفريقية مصغرة بخصوص سد النهضة

بالدليل.. أردوغان يختطف معارضيه خارج تركيا للتنكيل بهم

"مش أنا" .. حي الدقي يتحفظ على معدات تصوير فيلم تامر حسني الجديد.. صور

الغرغرة بدل التحليل.. ألمانيا تبتكر طريقة جديدة لكشف كورونا في 15 دقيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سوزان نجم الدين بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

بملابس جريئة.. ديانا هشام بإطلالة مثيرة للجدل على البحر.. شاهد

تناول هذه الأنواع من الأطعمة لخسارة الوزن في أقل من شهر