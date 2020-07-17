رئيس التنمية الثقافية يشهد حفل الموسيقى الشعبية بطلعت حرب

شهد د. فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ، مساء اليوم الجمعة 17 يوليو، حفل الفرقة "القومية للموسيقي الشعبية"، والذي اقيم بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، وذلك بمركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة" التابع لقطاع الصندوق، وذلك بعد إتخاذ كافة إجراءات الوقايه والسلامة لكافة الحضور.

قدمت الفرقة مجموعة من الأغانى والفقرات: حيث قدم الفنان عبده زغلول أغنية "محروسة يا أرض الأحلام"، كما قدم الفنان فكري القناوي "فن المربعات بالإضافة لفقرة صعيدي، وأغنية" الوردة عطشانة" للفنانة دعاء الجيزاوي، وفقرة التنورة وقدمها الفنان اسلام صلاح، وفقرة نوبي تضمنت عدد من الأغاني النوبية للفنان سيد السمان، وأغنية " يا ما دقت" للفنانة نورا صبحي، الحفل تقديم انور مرسي، وإشراف د. أسامة زغلول.





يذكر أن الفرقة القومية للموسيقي الشعبية تأسست عام 1993 علي يد الرواد: سليمان جميل وزكريا الحجاوي، وشاركت في العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها.