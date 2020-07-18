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حوادث

أثناء شرائهم قطعة أثرية مقلدة بـ 2 مليون جنيه.. حبس 6 أشخاص في النزهة

السبت 18/يوليه/2020 - 01:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس 6 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتفاق على بيع قطع أثرية مزيفة.

وكان رجال مباحث القاهرة ، قد نجحوا فى ضبط 6 أشخاص بالنزهة حال قيامهم بإنهاء عملية شراء قطعة أثرية "مقلدة" .

جاء ذلك بعد أن أكدت معلومات وتحريات المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة تجمع عدد من الأشخاص أمام إحدى المقاهى الكائنة بدائرة القسم، بشكل يدعو للشك والريبة.

وبالانتقال والفحص تبين تواجد طرف أول (أربعة أشخاص) حال إستقلالهم "سيارة مستأجرة" وبحوزتهم (تمثال فرعونى مطلى بماء الذهب "مقلد") وطرف ثان (شخصين "لأحدهما معلومات مسجلة") حال استقلالهما سيارة ملك أحدهما.

وبمناقشتهم قرر (الطرف الأول) بسابقة شرائهم التمثال المضبوط بحوزتهم من أحد محلات الصاغة الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وإتفاقهم مع (الطرف الثانى) على بيع التمثال (تمثال فرعونى "مقلد") عقب إيهامهما بأثريته، وتم الإتفاق على التقابل بمحل الضبط لمعاينة التمثال وشرائه مقابل مبلغ مالى 2مليون جنيه .

وبمواجهة باقى الأشخاص أيدوا ما جاء بأقوال الطرف الأول ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
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