ضربتان في أسبوع.. كيف أوجعت الجيزة كبار التجار والمقاولين أصحاب البناء المخالف؟

شهدت محافظة الجيزة على مدار أسبوع توجيه عدة ضربات موجعة للمخالفين في مختلف أنحاء المحافظة، ضمن سلسلة الحملات التي تشنها محافظة الجيزة لإزالة البناء المخالف، أو هدم وإزالة العقارات الصادر بحقها قرارات إزالة لم تنفذ منذ سنوات.









ففي مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، وتحديدا في منطقة بشتيل، وجهت محافظة ضربة موجعة لكبار المقاولين، بتنفيذ قرارات إزالة صادرة بحق ٣ أبراج مخالفة يملكها كبار المقاولين في المحافظة.









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إزالة أبراج كبار مقاولي أوسيم



وتعد مجموعة الأبراج التي تزيلها محافظة الجيزة في منطقة بشتيل أكبر مجموعة أبراج، إذ يبلغ ارتفاعها 14 دورا، تم بناؤها بالمخالفة، وضمن المباني التي صدر بحقها قرارات إزالة واجبة النفاذ.









وعلم "صدى البلد" من مصادره الخاصة، أن تلك الأبراج يملكها جماعة من كبار المقاولين في مركز ومدينة أوسيم بالجيزة، والتي تم بناؤها جميعها بالمخالفة ودون الحصول على تراخيص بناء.









وأوضحت المصادر، أن محافظة الجيزة استندت في قرار الإزالة لتلك الأبراج، إلى أنها جميعها تعديات على الأراضي الزراعية، وتم بناؤها خارج الحيز العمراني دون الحصول على تراخيص.









أكبر الأبراج المخالفة بأوسيم



الكارثة الكبرى التي استندت إليها محافظة الجيزة في قرار إزالة تلك العقارات أنها غير مطابقة للارتفاعات الموضوعة للمنطقة، ويشكل ارتفاعها خطورة كبيرة سواء على من يقطن تلك العقارات والمناطق المجاورة، وطبقا لموقع تلك الأبراج التي تم بناؤها بالمخالفة ودون الحصول على تراخيص بناء، إذ يبلغ ارتفاع البرج الواحد 14دورا، ويقترب سعر الشقة الواحدة في تلك الأبراج من المليون جنيه، وذلك نتيجة قربها من محور الضبعة الجديد، في حين أن الدور الواحد به ٦ شقق سكنية.









إزالة عقارات شارع فيصل



وفي حي الطالبية بمحافظة الجيزة، شنت المحافظة حملة مكبرة، أمس الجمعة، لإزالة 3 عقارات مخالفة، بشارع ضياء من شارع الملك فيصل بحي الطالبية.









وقاد محافظ الجيزة أعمال إزالة ثلاثة عقارات متعدية على خط التنظيم بمساحة 400 متر بشارع الملك فيصل مكونة من دور أرضي ودور أول.









إنهاء 30 سنة تعديات



وأوضحت مصادر بمحافظة الجيزة أن تلك العقارات تم إنشاؤها منذ 30 عاما بالمخالفة لخطوط التنظيم، وتعديها على الشارع، ورغم صدور العديد من قرارات الإزالة لم تتمكن المحافظة من قبل من إزالة تلك العقارات المخالفة.









وقالت المصادر إن تلك العقارات الثلاثة، والمكونة من دور أرضي وآخر علوي، كانت جميعها نشاطا تجاريا.









يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد محافظة الجيزة موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.









ويتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مدار اليوم مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.







