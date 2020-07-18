AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس مدير مخزن لحيازته 45 ألف قرص دواء مهربة جمركيا بالبساتين

السبت 18/يوليه/2020 - 03:02 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
Advertisements
اسلام مقلد
قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس المدير المسئول عن مخزن تابع لصيدلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بادارته دون ترخيص وحيازة 115 صنفا علاجيا بإجمالى 45 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالأسواق طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

كان قد تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" تابع لصيدلية بدائرة قسم شرطة البساتين .

تبين حيازته ١١٥ صنفا علاجيا بإجمالى عدد ٤٥ الف قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالأسواق طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحباط ترويج أدوية ومستلزمات طبية مهربة جمركيًا

ضبط 27 ألفا و 798 عبوة أدوية مهربة داخل مخزن بالإسكندرية

حبس صاحب مصنع لحيازته 4 أطنان مفروم ودواجن مجهولة بالمرج

ضبط مالك مخزن بدون ترخيص لحيازته أدوية مهربة بالبساتين

في القاهرة.. إعدام 2 طن دواجن فاسدة وضبط 3 طن سكر مجهول المصدر

حبس مسئول مجزر لحيازته 2 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

ترشيحاتنا

ممثلة تفتح النار على عبد الرحمن أبو زهرة: متعالي ومحدش بيسلم من لسانه

دفعة 2015.. ماذا قالت أصغر مديرة مستشفى عزل الباجور الجديدة بعد تعيينها؟

رغم مماطلة إثيوبيا.. خبير الموارد المائية: الوصول إلى حل في مفاوضات سد النهضة سهل.. فيديو

بجنيه واحد.. أطعمة طبيعية لـ تفتيت حصوات الكلى

أردوغان تخلى عنهم.. عشرات القتلى في اشتباكات بين مرتزقة سوريين داخل ليبيا

يغفل عنه كثيرون.. الإفتاء: هذا العمل يسترك الله به يوم القيامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

بينها قص الأظافر وتجفيف الجوارب.. أغرب وأسوأ سلوكيات المسافرين خلال الرحلات الجوية

طريقة تحضير قرص السبانخ بالجبنة.. خطوة بخطوة