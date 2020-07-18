حبس مدير مخزن لحيازته 45 ألف قرص دواء مهربة جمركيا بالبساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس المدير المسئول عن مخزن تابع لصيدلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بادارته دون ترخيص وحيازة 115 صنفا علاجيا بإجمالى 45 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالأسواق طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .





كان قد تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" تابع لصيدلية بدائرة قسم شرطة البساتين .





تبين حيازته ١١٥ صنفا علاجيا بإجمالى عدد ٤٥ الف قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالأسواق طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



