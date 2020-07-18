بها حشرات.. حبس أمين عهدة فرع بيع للجملة لحيازته 7 أطنان أرز تمويني

قررت نيابة الخليفة الجزئية، حبس أمين عهدة فرع لإحدى شركات تجارة الجملة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 7 طن أرز تمويني غير صالحة للاستهلاك الأدمي.





تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من

ضبط أمين عهدة فرع لإحدى شركات تجارة الجملة بدائرة قسم شرطة الخليفة لحيازته ٧ طن "أرز تموينى" غير صالحة للإستهلاك الآدمى.









تبين وجود تغير فى خواصه الطبيعية لإحتوائه على حشرات طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



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