حبس مرتكبي واقعة سرقة أتوبيس جهة حكومية في المطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس 5 أشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم فى سرقة سيارة تابعة لإحدى الجهات الحكومية بالمطرية.





وكان ضباط مباحث القاهرة قد تمكنوا من ضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة تابعة لإحدى الجهات الحكومية بالمطرية ، تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق التى اصدرت قرارها السابق.





وسبق أن أكدت معلومات وتحريات المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية بتردد شخصين على دائرة القسم مستقلان سيارة نقل أفراد "مينى باص" مدون على جانبيها إسم جهة حكومية، وعرضها للبيع بثمن بخس لا يناسب قيمتها الحقيقية.





وبالانتقال والفحص؛ تبين أن المذكورين (عامل بمكتب رحلات، وسائق ، "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما السيارة، وبالكشف عليها تبين أنها تابعة لإحدى الجهات الحكومية، ومُبلغ بسرقتها من موظف بذات الجهة.





وبمواجهتهما بما أسفر عنه الفحص، إعترفا بتحصلهما على السيارة من (ثلاثة أشخاص "محددين" لإثنين منهمم معلومات جنائية) بقصد التصرف فيها بالبيع، وأقرا بعلمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة





وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين أمكن ضبطهم حال إستقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم.





وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمين؛ أيدوها، واعترفوا بقيامهم بسرقة السيارة المضبوطة حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم المعادى، وبإستدعاء المبلغ تعرف على السيارة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.