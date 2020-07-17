ليس لها منافس.. حصول القائمة الوطنية على 5% من أصوات الناخبين يضمن فوزها بانتخابات الشيوخ

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لغلق باب الترشخ لانتخابات مجلس الشيوخ ، غدًا، السبت، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن وصول إجمالي عدد المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ إلى ٧٣٤مرشحا والذى يشمل عدد المرشحين بالنظام الفردي والقائمة معا.





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وحتى الآن، لم يعلن أي حزب التقدم بقوائم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، سوى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي والتي تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف التيارات، وضمت أحزاب: مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، والوفد وحماة الوطن، والمصري الديمقراطي، والحرية المصري، والمؤتمر والتجمع ومصر الحديثة، والحركة الوطنية، والإصلاح والتنمية.





وهذا يعني أننا أمام قائمة واحدة فقط المرشحة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في القطاعات الأربعة (القاهرة ووسط الدلتا- شرق الدلتا- غرب الدلتا- شمال ووسط وجنوب الصعيد)، وبالتالي لن تكون هناك منافسة على القوائم.





وقد نظم قانون مجلس الشيوخ هذه الحالة، فقد نصت المادة 25 من القانون على أنه: "إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة".





فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.





وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.



