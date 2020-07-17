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رياضة

استعدادا للدوري.. تدريبات مكثفة لـ بيكيتي سيلفا في الإسماعيلي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:51 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أدي الغينى بيكيتى سيلفا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، برنامج  تدريبى مكثف، عقب عودته إلي التدريبات الجماعية للفريق إستعدادًا لعودة بطولة الدوري العام المقرر له ٦ أغسطس المقبل.

ويخضع بيكيتي سيلفا لبرنامج تأهيلي علي تدريبات إضافية بشكل منفرد بجانب التدريبات الجماعية ضمن صفوف الفريق، تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز.

كما قام الجهاز الطبى بوضع برنامج غذائى بشكل خاص سعيا لاستعادة جاهزيته فى اسرع وقت .

ويستعد الفريق لاستئناف المنافسات الرسمية من خلال تدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية فضلا عن سلسلة من التجارب الودية.
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