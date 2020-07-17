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خبير مائي يوضح تأثير أي خلل بنائي في سد النهضة على السودان ومصر.. فيديو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:53 م
صدى البلد
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اسراء صبري
قال الدكتور خالد أبو زيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا، إن من الأمور الهامة هو أن يتم الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل السنوي الخاصة بالسد، وذلك لأن في حالة وجود أي خلل في التصريف سيؤثر على مصر والسودان وخاصة السودان.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن المشكلة تتمحور في حالة وجود خلل في قواعد بناء 
سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن أي خلل في تصريف المياه أو حدوث انهيار لأي سبب سوف يضر بشكل كبير السودان والخرطوم، وذلك لأن المنصرف من السد سيكون أكثر بكثير من التصرف الطبيعي للنيل الأزرق.

وأضاف أن المركز أجرى بعض الإحصائيات الخاصة باستهلاك الثروة الحيوانية الإثيوبية للمياه سنويًا، متابعا: "توصلنا إلى أن عدد رؤوس الثروة الحيوانية يقدر بـ 106 ملايين رأس.

وشدد على أن إثيوبيا تعتبر أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد الرؤوس الحيوانية.

ولفت إلى أن الثروة الحيوانية الموجودة في إثيوبيا تستهلك مياه أكبر من حصة مصر والسودان مجتمعين، متابعا: أن إثيوبيا يتبقى لها كمية مياه تقدر بحوالي 810 مليار متر مكعب، وذلك بعد عمليات البخر والمياه التي تخرج إلى الأنهار المشتركة.
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