خبير مائي يوضح تأثير أي خلل بنائي في سد النهضة على السودان ومصر.. فيديو

قال الدكتور خالد أبو زيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا، إن من الأمور الهامة هو أن يتم الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل السنوي الخاصة بالسد، وذلك لأن في حالة وجود أي خلل في التصريف سيؤثر على مصر و السودان وخاصة السودان.



وأوضح خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة " إم

الإثيوبي، مشيرا إلى أن أي خلل في تصريف المياه أو حدوث انهيار لأي سبب سوف يضر بشكل كبير السودان والخرطوم، وذلك لأن المنصرف من السد سيكون أكثر بكثير من التصرف الطبيعي للنيل الأزرق.



بي سي مصر" أن المشكلة تتمحور في حالة وجود خلل في قواعد بناء سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن أي خلل في تصريف المياه أو حدوث انهيار لأي سبب سوف يضر بشكل كبير السودان والخرطوم، وذلك لأن المنصرف من السد سيكون أكثر بكثير من التصرف الطبيعي للنيل الأزرق.

وأضاف أن المركز أجرى بعض الإحصائيات الخاصة باستهلاك الثروة الحيوانية الإثيوبية للمياه سنويًا، متابعا: "توصلنا إلى أن عدد رؤوس الثروة الحيوانية يقدر بـ 106 ملايين رأس.



وشدد على أن إثيوبيا تعتبر أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد الرؤوس الحيوانية.



