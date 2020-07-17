ياسر علامة ينتهي من تصوير كليب دوره انتهى.. ويجهز لإطلاق أغنية بيغني | شاهد

انتهى المطرب ياسر علامة من تصوير أغنيته الجديد "دوره انتهى" الذي من من كلمات هاني الصغير ولحن خالد البكري وإخراج اللبنانية رودينا حاطوم في ثاني تعاون لها مع علامة عقب نجاح كليب "يا ريتني صورتها" الذي قدمه مع المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم.





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كما ينتظر ياسر علامة إطلاق أغنيته "بيغني" التي انتهى من تسجيلها مؤخرا على قناة مزيكا خلال الأيام القليلة القادمة وهي من كلمات ملاك عادل ولحن مدين وتوزيع أحمد عبد السلام.



