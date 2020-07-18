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ثقافة

مركز الثقافة السينمائية يعرض فيلم كلاسيكيات العروض التسجيلية.. الأربعاء

السبت 18/يوليه/2020 - 09:07 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يواصل مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى نشاطه وعروضه السينمائية بإشراف الناقد الفنى مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية وذلك يوم الأربعاء المقبل.

يعرض المركز ثلاثة أفلام من( كلاسيكيات السينما التسجيلية) وهى فيلم" الناس والبحيرة" للمخرج هاشم النحاس وفيلمى "الريس جابر- حديث الصمت" للمخرج على الغزولى.

يقام العرض الساعة 7 مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية بضرورة ارتداء (الكمامة) داخل المركز والالتزام بالمرور من بوابة التعقيم وقياس الحرارة واستقبال 25% من الطاقة الاستيعابية بقاعة السينما والالتزام بالجلوس داخل الأماكن المسموح بها داخل قاعة السينما فقط.

وبدأت الفعاليات الثقافية والفنية لقطاعات وزارة الثقافة تعود إلى المسارح بعد توقف دام أكثر من 3 شهور بسبب فيروس كورونا.
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