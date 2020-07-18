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تعليم

اليوم.. بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية بهندسة عين شمس

السبت 18/يوليه/2020 - 05:02 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، إن امتحانات طلاب الفرق النهائية بالكلية تنطلق اليوم 18 يوليو وسط إجراءات احترازية صارمة وتنتهي منتصف أغسطس القادم.

ونشرت الصفحة الرسمية لكلية الهندسة جامعة عين شمس، فيديو توضيحيًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكلية لاستقبال أبنائها.

وظهر في الفيديو تعليمات للطلاب الذين يقومون بالامتحانات الاسبوع القادم.

ونوهت الكلية على ضرورة مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=27iq3ytetXA&feature=youtu.be

كما طالبت بـقراءة التعليمات التالية:
https://eng.asu.edu.eg/download?sid=3mQtr4Qso7BzMmFQkfo9tLrqrfLMmSjLqxFoRf1Qpb4%3D
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