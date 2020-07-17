دفعة 2015.. ماذا قالت أصغر مديرة مستشفى عزل الباجور الجديدة بعد تعيينها؟

أصدرت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية قرارا بتعيين الدكتورة هبة سليم مديرا لمستشفى عزل الباجور وذلك نظرا وإخلاصها وتفانيها في أداء مهام عملها.









وتعد الدكتورة هبة سليم أصغر طبيبة تصبح مديرا للعزل بمستشفى الباجور العام دفعة ٢٠١٥ وجاء قرار تعيينها نظرا لكفائتها وإخلاصها في العمل كنائب لمدير العزل لفوجين عزل بالمستشفى.





وصرحت الدكتورة هبة أن تعيينها مديرا لمستشفي العزل عبء كبير تدعو من الله أن يوفقها علي تحمله والتوفيق في أداء عملها وأن تكون سببا في توفير مناخ صحي أمن للمرضي حتي يكتمل شفاءهم وخروجهم من المستشفى، مضيفة أنها لن تدخر اي مجهود لديها وستبذل قصاري جهدها للعمل علي راحة المرضي والعمل ليلا ونهارا من أجل شفاء مرضاها.



