أخبار التوك شو.. التعليم العالي تزف بشرى للطلاب.. 89 نائبا تونسيا يوقعون على عريضة سحب الثقة من الغنوشي

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قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن وفدا من النصارى كانوا في زيارة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجده النبوي ولما جاء وقت صلاة الوفد سمح لهم الرسول بأن يصلوا في مسجده.





قال خالد أبوزيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا، إن مصر كانت مرنة فيما يخص مفاوضاتها مع الجانب الإثيوبي وأيضا السودان، ولذلك يجب أن تكون إثيوبيا على قدر كاف من المرونة وليس التعنت.





