أنشطة فنية ومواهب .. طلاب أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس تقدم برامج اونلاين

بعد انتهاء موعد تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل، لم تتوقف أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس عن الأنشطة الفنية وإخراج مواهبهم، حيث قام الطلاب بنشر عدد كبير من فيديوهات لنشر مواهب الطلاب في الشعر، تلاوة القرآن الكريم والرسم.



