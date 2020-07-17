أنشطة فنية ومواهب .. طلاب أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس تقدم برامج اونلاين

بعد انتهاء موعد تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل، لم تتوقف أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس عن الأنشطة الفنية وإخراج مواهبهم، حيث قام الطلاب بنشر عدد كبير من فيديوهات لنشر مواهب الطلاب في الشعر، تلاوة القرآن الكريم والرسم.
وقدم الطلاب الأعمال الفنية والمواهب من خلال االصحفة الخاصة بأسرة طلاب من أجل مصر بعد منع التجمعات حفاظا على سلامة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وعلى سبيل المثال، قدمت الطالبة روان حسام برنامج عبر الصفحة بعنوان "كونوا دوما قاده" وكانت الحلقة تدور حول التخطيط الي المستقبل ويمكن من خلال هذا اللينك مشاهدة الحلقة اضغط هنا حيث قاموا البعض بأعمال مثل الشعر والرسم وتلاوة القرآن الكريم وتنافس كثير من الطلاب في عرض مواهبهم.
الجدير بالذكر بدأت امتحانات طلاب الفرق النهائية بجامعة عين شمس يوم 5 يوليو وسط اجرءات احترازية مشددة من قبل الجامعة .