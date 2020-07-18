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أصل الحكاية

إيلون ماسك الغلابة.. نجاح مليونير بدأ في السعودية وانتهى بتقطيع جسده في أكياس بلاستيك داخل شقته

السبت 18/يوليه/2020 - 02:02 ص
فهيم صالح مع أسرته
فهيم صالح مع أسرته في السعودية
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أماني إبراهيم
جريمة قتل مأساوية أثارت غضب وحيرة كل الشاهدين عليها، حيث عُثر على المليونير فهيم صالح مقتولا داخل شقته في نيويورك، قبل عدة أيام، ولم يكتف مرتكب الجريمة بقتله فقط؛ بل قام بفصل أعضائه ورأسه عن جسده ووضعها في أكياس بلاستيكية بواسطة منشار كهربائي.

ويرصد «صدى البلد» أبرز المحطات في مسيرة المليونير الراحل، الذي قتل في شقته بنيويورك الأمريكية، وتبلغ تكلفتها 2.2 مليون دولار.

توصلت النتائج الأولية للتحقيق إلى وفاته على يد موظف في شركته أو شخص يوجد بينهما سابق معرفة.

ولد فهيم صالح في 23 سبتمبر 1986،  في المملكة العربية السعودية، لوالدين بنجلادشيين كانا يتنقلان كثيرا للعمل، قبل لاستقرار في روتشستر في نيويورك، ومنذ صغره والإلكترونيات هي الأمر المحبب لنفسه.

علم فهيم نفسه البرمجة في سن مبكر، أنشأ مجموعة متنوعة من المشاريع عبر الإنترنت مثل موقع ويب لعائلته، وخلال دراسته بالمرحلة الثانوية ابتكر ونفذ منصة (Pathao) التي كانت شائعة في بجلاديش، وهي منصة اجتماعية للمراهقين، وعندما كبر أراد صالحح ابتكار شئ يضيف قيمة للإنسانية.

وبعد ذلك صمم مشروعه الأول وهو شركة نيجيرية ناشئة لركوب سيارات الاجرة بالدراجات النارية، وربحت الشركة منها ملايين الدولارات، وفي عام 2015 قدرت الشركة أرباحها بـ 100 مليون دولار، في عام 2018 ساعد صالح الشركة في الحصول على تويل وعملاء أكثر.

واجهت الشركة انتكاسة بعد أن حظرت السلطات في لاجوس، الدراجات النارية بالأجرة في عام 2020، وأطلق أصدقاء فهيم صالح عليه اسم (إيلون ماسك العالم النامي)، وقدرت ثروته بـ 150 مليون دولار.
إيلون ماسك الغلابة.. نجاح مليونير بدأ في السعودية وانتهى بتقطيع جسده في أكياس بلاستيك داخل شقته
إيلون ماسك الغلابة.. نجاح مليونير بدأ في السعودية وانتهى بتقطيع جسده في أكياس بلاستيك داخل شقته
إيلون ماسك الغلابة.. نجاح مليونير بدأ في السعودية وانتهى بتقطيع جسده في أكياس بلاستيك داخل شقته
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