آداب حلوان تواصل امتحانات الفرق النهائية.. اليوم

تواصل اليوم كلية الآداب جامعة حلوان، عقد امتحانات الفرق النهائية و التى قد بدٱت يوم ٤ يوليو ٢٠٢٠ وتستمر حتى ٢٥ يوليو ٢٠٢٠ على أن تكون مدة أيام الامتحانات ٧ أيام .









كان المجلس الأعلى للجامعات، قرر عقد امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد المصرية ابتداءً من أول شهر يوليو ٢٠٢٠.









أكدت الجامعة ضرورة حضور الطلاب مبكرا لإجراء عمليات التعقيم قبل فتح اللجان وبعد إغلاقها وبين الفترتين الصباحية والمسائية للامتحانات وتوفير المطهرات داخل اللجان.













وشددت على منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان، ومراعاة المسافة الوقتية بين لجان الامتحان داخل الكلية ،وتطبيق المسافات البينية للطلاب داخل لجان الامتحان لتحقيق التباعد.







