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تعليم

آداب حلوان تواصل امتحانات الفرق النهائية.. اليوم

السبت 18/يوليه/2020 - 07:02 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تواصل اليوم  كلية الآداب جامعة حلوان، عقد امتحانات الفرق النهائية و التى قد بدٱت  يوم ٤ يوليو ٢٠٢٠  وتستمر حتى  ٢٥ يوليو ٢٠٢٠ على أن تكون مدة أيام الامتحانات ٧ أيام . 


كان المجلس الأعلى للجامعات، قرر عقد امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد المصرية ابتداءً من أول شهر يوليو ٢٠٢٠.


أكدت الجامعة ضرورة حضور  الطلاب مبكرا  لإجراء عمليات التعقيم قبل فتح اللجان وبعد إغلاقها وبين الفترتين الصباحية والمسائية للامتحانات وتوفير المطهرات داخل اللجان.



وشددت  على منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان، ومراعاة المسافة الوقتية بين لجان الامتحان داخل الكلية ،وتطبيق المسافات البينية للطلاب داخل لجان الامتحان لتحقيق التباعد.


‎وأشار رئيس الجامعة  إلى تطهير الكنترولات ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية بين الأساتذة، وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من دخل الحرم الجامعى ، واستخدام بوابات التعقيم
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