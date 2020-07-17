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توك شو

الباز: الإخوان بيحاولوا يشككوا المواطنين في الإجراءات العسكرية.. فيديو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:58 م
محمد الباز
محمد الباز
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اسراء صبري
عرض برنامج "أخر النهار" مجموعة من الفيديوهات الخاصة بقنوات وإعلام جماعة الإخوان الإرهابية.

وعلق محمد الباز على تلك الفيديوهات قائلا: في المرة الأولي كانوا بيشككوا ويسألوا مصر تشتري سلاح ليه؟، متابعا: هما عايزين طول الوقت يشككوا في إجراءاتك.

وتابع: "في حالة من التبجح عندهم..بيقولوا فلوسنا..فلوسكوا دلوقتي بتاخدوها من أردوغان..مالكوا ومال المصريين". 

وواصل قائلا: جماعة الإخوان الإرهابية شكك في البداية في جدوى شراء الأسلحة، وبعدين بدأوا يشككوا في الإجراءات العسكرية.
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