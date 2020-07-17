الباز: الإخوان بيحاولوا يشككوا المواطنين في الإجراءات العسكرية.. فيديو

عرض برنامج "أخر النهار" مجموعة من الفيديوهات الخاصة بقنوات وإعلام جماعة الإخوان الإرهابية.
وعلق محمد الباز على تلك الفيديوهات قائلا: في المرة الأولي كانوا بيشككوا ويسألوا مصر تشتري سلاح ليه؟، متابعا: هما عايزين طول الوقت يشككوا في إجراءاتك.
وتابع: "في حالة من التبجح عندهم..بيقولوا فلوسنا..فلوسكوا دلوقتي بتاخدوها من أردوغان..مالكوا ومال المصريين".
وواصل قائلا: جماعة الإخوان الإرهابية شكك في البداية في جدوى شراء الأسلحة، وبعدين بدأوا يشككوا في الإجراءات العسكرية.
وتابع: "في حالة من التبجح عندهم..بيقولوا فلوسنا..فلوسكوا دلوقتي بتاخدوها من أردوغان..مالكوا ومال المصريين".
وواصل قائلا: جماعة الإخوان الإرهابية شكك في البداية في جدوى شراء الأسلحة، وبعدين بدأوا يشككوا في الإجراءات العسكرية.