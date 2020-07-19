عميدة إعلام القاهرة تتفقد استعدادات الامتحانات لطلاب السنوات النهائية.. صور

قامت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، بجولة تفقدية لمتابعة استعدادات الكلية لانطلاق امتحانات الفرق النهائية بالكلية، ورافق العميدة في جولتها كلا من وأ.د سلوى العوادلي وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأ.د هبة الله السمرى وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.





يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني انطلقت بجامعة القاهرة بداية الأسبوع الماضى، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بجامعة القاهرة في الفرق النهائية والدراسات العليا حوالي 80 ألف طالب وطالبة.





وأشار الدكتور الخشت، إلى توافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه وذلك وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.



