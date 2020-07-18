قضايا النجوم الزوجية.. شيما تفضح لاعب الأهلي السابق.. وعبير بيبرس تقتل زوجها

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز الخلافات والأزمات الزوجية بين الفنانين، التي انتقلت إلى ساحات المحاكم.

تعرض مجموعة من النجوم لأزمات وخلافات زوجية، امتدت إلى ساحات المحاكم، وكانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يهتمون بمعرفة تلك التفاصيل المثيرة، ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز الخلافات والأزمات الزوجية بين الفنانين، التي انتقلت إلى ساحات المحاكم.

شيماء عادل

أوضحت شيماء عادل، في بيان أمس، أنه بعدما نفذ صبرها، قررت أن تفصح عما بداخلها، بعدما تعرضت للضرب والسب والقذف من زوجها، بالإضافة إلى سرقة مُتعلقاتها الشخصية والقسيمة الرسمية التي تُثبت زواجهما والباسبور وأشياء آخرى سوف تفصح عنها قريبًا حسب روايتها.





وأردفت "مكنش ينفع أسكت بعد اللي حصلي منه، ورد فعلي كان رد للي عمله فيّ، آخر مرة الناس سلكتني من إيده، ومقدرتش أجي على كرامتي، وحررت محضر إثبات حالة بالواقعة، وانتقلت للنيابة ومن المقرر خلال الأيام القليلة الماضية استدعائنا للتحقيق في الواقعة، ولدي شهود على ما فعله بي".





وتابعت أنه "في البداية أنكر زواجهما اعتقادًا منه بأن بتلك الطريقة سيتخلص مما فعله بالإضافة إلى سرقة قسيمة الزواج، ولكن بالفعل طلبت استخراج نسخة من القسيمة وخلال أيام قليلة سأستلمها، وأنه دومًا كان يعرفها على الوسط الكروي بأنها زوجته وجميع الجيران يعلمون بذلك".





واستكملت أنه "طلب التفاوض بشكل ودي، لعدم تفاقم المشكلة أكثر من ذلك والتطرق إلى المحاكم، وعندما رفضت وسط بيننا أصدقاء مشتركين ولكن موقفي ثابت ولن أتهاون في كرامتي، فهو شهر بي في العلن، ولن أسكت عن حقي بعد ذلك، وكل ما أفعله هو رد فعل على ما صدر منه".



