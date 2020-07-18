بينها قص الأظافر وتجفيف الجوارب.. أغرب وأسوأ سلوكيات المسافرين خلال الرحلات الجوية

سلط تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على مجموعة من أغرب وأسوأ سلوكيات المسافرين خلال الرحلات الجوية، والتي تسببت في إزعاج واستياء الركاب الآخرين وأفراد طاقم الطائرة على حد سواء، كما أدت في بعض الأحيان إلى حدوث مشادات في الجو.





وأفاد التقرير بأن مضيفة طيران سابقة تُدعى "شون كاثلين" أنشأت حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أطلقت عليه اسم "Passenger Shaming"، وذلك بهدف تسليط الضوء على السلوكيات والعادات السيئة أو حتى المثيرة للاشمئزاز لبعض المسافرين أثناء الرحلات الجوية





ويتلقى هذا الحساب لقطات سواء من مضيفات طيران أو مسافرين من مختلف أنحاء العالم يوثقون من خلالها تجاربهم السيئة على متن الطائرات والناجمة عن سلوكيات غير لائقة أو مزعجة لركاب آخرين.





من بين هذه السلوكيات على سبيل المثال:





- قص الأظافر:





تمت في الآونة الأخيرة مشاركة لقطة على حساب "Passenger Shaming" لسيدة أثناء قيامها بقص أظافر طفلها خلال رحلة جوية، وهو ما أثار إزعاج عدد من الركاب وكان من الممكن أن يتسبب في نشوب مشاجرة؛ وقد شارك مسافر آخر هذه اللقطة وعلق عليها قائلًا: "لماذا تقوم هذه السيدة بقص أظافر قدمي طفلها على متن الطائرة؟!".





وسرعان ما لاقت اللقطة تفاعلًا من قبل العديد من المتابعين الذين انتقدوا تصرف هذه السيدة، ووصفه البعض بـكونه "مثيرًا للاشمئزاز".









- تغيير الملابس في ممر الطائرة:





وثق أحد المسافرين لحظة قيام آخر بتغيير ثيابه في ممر الطائرة أثناء مرور المسافرين بجواره في مشهد أثار موجة من السخرية، وعلق أحد المتابعين على هذه اللقطة ساخرًا: "ألم يكن في إمكانه الانتظار حتى يكون أحد حمامات الطائرة متاحًا على الأقل؟!".





- الراكب حافي القدمين:





شاركت مسافرة في نهاية العام الماضي صورة "سيلفي" عبر منصات التواصل الاجتماعي وثقت من خلالها موقفًا مزعجًا واجهته خلال رحلتها الجوية، حيث فوجئت بقيام المسافر الجالس ورائها بوضع قدميه على مسند رأس مقعدها، وظهرت عليها علامات الاستياء الشديد حيال هذا التصرف.





وعلقت على الصورة قائلة: "هذا أكثر ما يقلقني قبل الصعود على متن الطائرة".





- تنظيف الشعر المستعار:





واجهت مسافرة موجة انتقادات بعد انتشار لقطة على الإنترنت ظهرت فيها وقد كانت تنظف شعرها المستعار "الباروكة" خلال رحلة جوية، متسببة بذلك في دهشة المسافرين المتواجدين على مقربة منها؛ ووصف عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي تصرفها بـ"المزعج" و"المقزز".





- تجفيف الجوارب:





رصدت لقطة تمت مشاركتها على حساب "Passenger Shaming" قيام مسافر باستخدام فتحات التهوية على متن الطائرة من أجل تجفيف جواربه، في خطوة أثارت دهشة المسافرين وأفراد طاقم الطائرة.









- تسخين الطعام:





أثار مسافر حالة من السخرية على مواقع التواصل بعد انتشار لقطة له أثناء محاولته تسخين شريحة بيتزا عن طريق وضعها أسفل مصدر إضاءة يوجد فوق مقعده مباشرة.





- الفوضى وعدم مراعاة المساحة الخاصة بالركاب الآخرين:



