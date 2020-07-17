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أخبار العالم

الجيش الأمريكي يحظر رفع أعلام الحقبة الكونفدرالية في المواقع العسكرية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:55 م
البنتاجون
البنتاجون
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أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أصدر، اليوم الجمعة، أمرا يحظر "بشكل فعال" رفع الأعلام ذات الشعارات الكونفدرالية في المواقع العسكرية.

جاء قرار إسبر في الوقت الذي يتحرك فيه الجيش للقضاء على الرموز المرتبطة بالعنصرية.

ولم يذكر أمر إسبر، الكونفدرالية بالاسم، ولكنه أشار إلى قوائم بالأعلام التي تسمح وزارة الدفاع الأمريكية لمؤسساتها برفعها.


تأتي هذه التحركات وسط حركة احتجاج واسعة النطاق ضد العنصرية، ووحشية الشرطة، والتي أشعلها مقتل الأمريكي الأسمر جورج فلويد، أثناء احتجازه لدى قوات إنفاذ القانون في مينيسوتا.
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