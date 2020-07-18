شارع الفتح بمحطة فلمنج بالإسكندرية يغرق في مياه الصرف

شكا المواطن جمال موسى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غرق شارع الفتح في منطقة فلمنج بالإسكندرية بمياه الصرف الصحي.





ويقول فى رسالته : بسبب غرق شارع الفتح فى منطقة فلمنج بالاسكندرية ، بمياه الصرف الصحى ، تتجمع المياه على خط ترام الرمل مما يعمل على إعاقة حركة المارة وتلف الرصف فضلا عن انتشار الرائحة الكريهة والحشرات الضارة الناقلة للعدوى.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



