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بين الناس

شارع الفتح بمحطة فلمنج بالإسكندرية يغرق في مياه الصرف

السبت 18/يوليه/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن جمال موسى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غرق شارع الفتح في منطقة فلمنج بالإسكندرية  بمياه الصرف الصحي.

ويقول فى رسالته : بسبب غرق شارع الفتح  فى منطقة فلمنج بالاسكندرية ، بمياه الصرف الصحى ، تتجمع المياه على خط ترام الرمل مما يعمل على إعاقة حركة المارة وتلف الرصف فضلا عن انتشار الرائحة الكريهة  والحشرات الضارة الناقلة للعدوى.

للتواصل مع القارئ /  01146101770

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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