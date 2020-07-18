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تعليم

تربية عين شمس تواصل امتحانات طلاب الفرق النهائية ..غدا

السبت 18/يوليه/2020 - 04:09 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
تستأنف كلية التربية جامعة عين شمس، يوم الأحد امتحانات طلاب الفرق النهائية وسط إجراءات الاحترازية الصارمة، حيث أكد ا.د ماجد ابو العينين، عميد الكلية، أنه تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اتخذت الكلية عددا من الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع إدارة الجامعة طوال الشهور السابقة استعدادا لفترة الامتحانات.

وذكر عميد كلية تربية أنه حرص على صحة وسلامة طلاب الكلية وتنفيذا لعملية التباعد الاجتماعي تم عمل خيمة مقسمة لعدة ممرات يمر بها الطالب بمفرده لقياس درجة حرارته قبل دخول لجنة الامتحان، كما حرصت إدارة الكلية على عدم تجمع الطلاب قبل وبعد الامتحانات، بالإضافة إلى عدم السماح  للطلاب بتبادل أدواتهم خلال الامتحان منعا لانتشار العدوى، مع توفير الكمامات للطلاب لارتدائها طوال فترة أداء الامتحان، وتعقيم كل لجان الامتحانات بجانب توفير زجاجات مياه للطلاب. 

وأشار إلى أنه يوجد تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر الطبية المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، فإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات.
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