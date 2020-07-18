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رياضة

فاروق جعفر: جمهور الزمالك الوحيد الذي يحزن عند فوز فريقه بأداء سيئ

السبت 18/يوليه/2020 - 12:54 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
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محمد سمير

أكد فاروق جعفر نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق أن الفوز بدون أداء جيد ليس له قيمة عند عشاق القلعة البيضاء.

 

وأضاف فاروق جعفر خلال لقاءه عبر قناة "الزمالك" أن جماهير نادي الزمالك تحزن جدا عندما تفوز بمباراة دون أن تقديم مستوي جيد.


وأوضح فاروق جعفر ان جمهور نادي الزمالك هو الجمهور الوحيد الذي يحزن حتى إن كان فريقه فائزا لأنه يحب الاستمتاع بالكرة.


وكشف فاروق جعفر ان جماهير نادي الزمالك لا تملك أي مشكلة عند هزيمة فريقها رغم تقديمه لأداء جيد ولكنها تحزن عندما يفوز بأداء سيء فهم عشاق لتذوق مهارات الكرة.

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